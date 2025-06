ABC: Donald Trump kezd elfordulni az ukrajnai békeközvetítéstől

Az ABC News elemzése szerint „feltűnően csendben” maradt Donald Trump amerikai elnök kormányzata a hétfői újabb orosz–ukrán tárgyalási forduló és az azt megelőző, látványos ukrán dróntámadás előtt. Kommentárra pedig lehetett volna ok, mivel az ukránok merész és kreatív manővere – mélyen orosz területen – megtizedelte a stratégiaibombázó- és felderítőgép-flottát. Sőt, Ukrajna állítása szerint a harmadát megsemmisítette. (Ráadásul Kijev anélkül indította akciót, hogy erről szólt volna Washingtonnak).

Ukraine not telling Trump about their drone strike is why it was successful. Change my mind. pic.twitter.com/3hOnRkqZ3q

A körülbelül egyórás isztambuli tárgyalásokon pedig Oroszország olyan memorandumot nyújtott be a békekötés feltételeként, amelyet még egy, a jelenlegi területi veszteséget elfogadó ukrán vezetés sem tudna lenyelni.

A találkozón átadott orosz jegyzékben közben az szerepelt, hogy Kijev vonuljon ki az orosz alkotmányban már Oroszország részeként meghatározott négy megyéje olyan részeiről, amelyeket még ellenőriz, menjen bele hadereje létszáma és mozgása korlátozásába, amellett, hogy soha nem lép be katonai szövetségekbe.

Details of Russia's peace memorandum that was presented to the Ukrainian delegation at the second round of peace talks in Turkey's Istanbul ?️⏬https://t.co/qCF8Ko8pwb pic.twitter.com/KHCDmpjIYa