Az állatkerteket is kivérezteti a száj- és körömfájás

A járvány elsősorban a kérődzőket és a sertéseket fenyegeti, így a fertőzésveszély megelőzése érdekében minden olyan helyet le kellett zárni, ahol ilyen állatokat tartanak. Ez pedig nemcsak a mezőgazdasági telepeket érinti, hanem az állatkerteket, vadasparkokat és különféle ökológiai farmokat is.

A látogatási tilalom éppen a legforgalmasabb időszakot, a tavaszi idényt sújtja, ráadásul a húsvéti hosszú hétvége is kiesett, ami komoly csapást jelent az intézmények számára. Az állatkertek ugyanis nem csupán turisztikai látványosságok: bevételeik szinte teljes egészében a jegyeladásokból, ajándékboltokból és programokból származnak.

Ezek hiányában a működés fenntartása szinte lehetetlen.

A pozsonyi állatkert például egyetlen hónap alatt 350 ezer eurós veszteséget szenvedett el. Az állatgondozók bérét, a takarmányozást és az állatok egészségügyi ellátását ugyanis így is biztosítani kellett. A pöstyéni EkoParkban szintén több mint 300 ezer eurós kiesésről számoltak be, és a kisebb intézmények sincsenek könnyű helyzetben: a kassai állatkert, de még a dévényi mini farm is naponta több száz eurót veszít.

Az állami kártérítés egyelőre csak a mezőgazdasági gazdálkodókat illeti meg, ha le kellett ölniük a fertőzött vagy veszélyeztetett állataikat. Az állatkertek és parkok nem részesülnek automatikusan ilyen támogatásban. A szlovák földművelésügyi minisztérium egyelőre annyit közölt: vizsgálják, milyen formában tudnák segíteni ezeket az intézményeket, de konkrét ígéret vagy keretösszeg még nem hangzott el.

A legtöbb szlovákiai állatkert ezért kénytelen saját eszközökkel túlélni. Van, ahol adománygyűjtést indítottak, máshol szimbolikus örökbefogadásra buzdítják az embereket. Több intézmény online jegyeket kínál, amelyeket majd a későbbiekben lehet beváltani – amint ismét megnyitják a kapuikat.

Hogy ez mikor történhet meg, egyelőre nem tudni. A száj- és körömfájás több mint ötven év után jelent meg újra Szlovákiában, eddig hét telepen több mint nyolcezer szarvasmarhát kellett leölni. A hatóságok szerint csak a szigorú korlátozásokkal lehet elérni, hogy a fertőzés ne okozzon visszafordíthatatlan károkat az állatállományban. Az intézmények remélik, hogy legkésőbb a nyári szezonra már ismét fogadhatnak látogatókat, máskülönben néhányuknak a túlélése is kérdésessé válhat.

Addig azonban az állatok továbbra is a zárt kifutókban maradnak. Látogatók nélkül, csendben. A gondozók szerint érezhető, hogy hiányzik nekik a megszokott nyüzsgés, a kíváncsi tekintetek és a gyerekzsivaj. Most nemcsak az állatkertek anyagi helyzete, hanem az ott élő állatok lelkiállapota is tét.