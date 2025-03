Piacra kerülnek a bizalmas genetikai adatok a géntesztelő oldal csődje nyomán

A fizető ügyfelek genetikai tesztelését végző oldal felhasználónak javasolták, hogy töröljék a személyes adataikat a weboldalról, miután a 23andMe március 23-án úgynevezett 11-es Fejezet alapján történő csődvédelmet kért.

Ez az amerikai jogi formula lehetővé teszi, hogy a csődveszélybe került cég átstrukturálja adósságait, fenntartsa a működését és közben vásárlót találjon magának. (A hitelezőknek joguk van megszavazni vagy elvetni a cég átalakítási tervét).

A gond az, hogy nem világos: mi lesz annak a többmillió embernek a származását, egészségügyi állapotát és rokoni szálait tartalmazó adatokkal, ha az más kezekbe kerül.

Never give a private company your DNA. 23andMe, the DNA health and ancestry service, filed for bankruptcy and recently got a bankruptcy court to allow them to sell their most valuable asset: the DNA of their customers. That’s right. The millions of Americans who voluntarily gave… pic.twitter.com/49Eleh16vi — Armstrong Williams ?? (@Arightside) March 29, 2025

Többmillió ember bizalmas adatait adhatják el

A 2006-os alapítás óta a vállalat mintegy 15 millió felhasználó genetikai adatait gyűjtötte össze – és ezt a hatalmas – és értékes – adatmennyiséget kínálhatják majd fel eladásra – írta az Al-Dzsazíra.

A 23andMe először csak a családfakutatással és genetikai jellemzőkkel kapcsolatos szolgáltatásokat kínált, de fokozatosan kiterjesztette azokat az olyan vizsgálatokra, amelyek rákra és más betegségekre való genetikai hajlamot mutatják ki. A fokozatos profilváltás részeként az utóbbi időben pedig már a gyógyszerkutatás felé kezdett el kacsingatni.

2021-ben bevezették a tőzsdére, részben azért, hogy forrásokat gyűjtsön az új irányhoz. (A bírálók és szakértők szerint az ilyen cégek jobbára a "szabadidős-szórakozatató" kategóriába való tesztelést végeznek és például nem nyújtanak hiteles infomációt a különböző rákfajtákra való hajlamról.

$ME DNA testing firm #23andMe filing for Chapter 11 Bankruptcy to be sold.



You understand what happens with these failed companies right? They are sold for scraps, including all of their #data on customers and leads. Sometimes even to multiple buyers. Hopefully you don't mind! pic.twitter.com/nRYzIOKngU — Mike Schiemer (@MikeSchiemer) March 24, 2025

A hajó süllyed, de „ne aggódjanak!”

A 23andMe azonban ezzel viharos vizeken találta magát. A gazdasági környezet változása nyomán visszaesett az új ügyfelek száma és a forgalom és megingott a cég pénzügyi helyzete.

Csak rátett egy lapáttal a bajokra, hogy két évvel ezelőtt hackerek feltörték az oldalt és többmillió ember bizalmas adatait szerezték meg. Az ennek nyomán indult perek masszív kártérítési tételt jelenthettek volna a jövőben.

Tavaly októberben ezek után a cég egy drámai döntéssel elbocsátotta alkalmazottai 40 százalékát és azt követően, hogy a papírok árfolyama 1 dollár alá zuhant, felmerült, hogy törölhetik a technológiai részvényekre szakosodott NASDAQ tőzsdéről.

Mindezek ellenére a vállalat azt üzente az ügyfeleknek, nincs miért aggódni. Egy nyílt levélben azt állította, hogy a csődeljárás „nem változtatja meg, hogyan tárolják, kezelik és óvják” az adataikat és hogy a szigorú adatvédelmi szabályok a potenciális vevőre is vonatkoznak majd.

Masszív perek és tartozások

Nem volt ennyire optimista a 404 Media nevű tech portál, amely szerint a hír

„megmutatja, mennyire veszélyes a DNS-ünket közvetlenül egy nagy, nyereségorientált kereskedelmi genetikai adatbázisnak átadni”.

Miért? A 404 emlékeztet a 23andMe számára kínos incidensre: 2023 októberében hétmillió ügyfél adatait lopták el hackerek, benne az egészséggel kapcsolatos genetikai információkat. Az érintettek – 35 ezer felperes - ezek után több, mint 50 csoportos pert indítottak vagy fenyegette meg a céget bírósági eljárással.

A cég részben épp a potenciális kártérítések mértéke miatt kérte a csődvédelmet, mert felmerült, hogy ha ellene döntenek, nem lesz elegendő forrása a felperesek kifizetésére.

Emellett a vállalat számos gyógyszergyártó cégnek, gyógyszertárnak, mesterséges intelligenciával foglalkozó cégnek (köztük az Aganitha AI és a Coreweave nevű cégnek), valamint egészségbiztosítóknak és marketingcégeknek tartozik – írta a 404.

Közben Anne Wojcicki vezérigazgató és társalapító bejelentette, hogy a folyamat részeként távozik a cégtől.

Kalifornia figyelmeztet: kérjék az adattörlést!

Sok felhasználó most azért is elgondolkodik azon, jó ötlet volt-e DNS-mintát adni a vállalatnak, mert a fejlemények a közeli családtagjainkat is érintik.

Rob Bonta kaliforniai igazságügyi miniszter „sürgős” figyelmeztetést adott ki az ügyfeleinek, és felszólította őket, hogy a kaliforniai adatvédelmi törvény értelmében kérjék a céget adataik törlésére és genetikai mintáik megsemmisítésére.

„Tekintettel a 23andMe pénzügyi nehézségeire, emlékeztetem a kaliforniaiakat, hogy fontolják meg, hogy éljenek jogaikkal, és utasítsák a 23andMe-t adataik törlésére és a vállalat birtokában lévő genetikai minták megsemmisítésére”.

Más genetikai szekvenáló cégek megosztották az ügyfelek adatait a rendőrséggel és a kormányokkal, valamint gyógyszeripari cégekkel és egészségbiztosítókkal.

A GED Match-t, egy nonprofit szervezetet –, amely korábban azt állította, hogy bizalmasan kezeli az ügyfelek genetikai adatait – megvette a Verogen nevű üzleti vállalkozás, (amely az az FBI ügyfele) , majd később egy holland multinacionális konglomerátumnak adták el.

A 404 szerint mindez oda vezetett, hogy az amerikai rendőrség ma már rendszeresen próbálja azonosítani a gyanúsítottakat az olyan kereskedelmi genetikai adatbázisokból származó információk alapján, mint amilyeneket a 23andMe hozott létre.

Maga a vállalat éveken át azt állította, hogy határozottan ellenáll a bűnüldöző szervek lekéréseinek, és hogy komolyan veszi az ügyfelek biztonságát. Pár éve azonban módosította szolgáltatási feltételeit, nagy gyógyszeripari cégekkel lépett partnerségre, ráadásul hackerek törték fel az adatbázisát.

Most, hogy csődvédelmet kért, bárkinek eladhatják, és nem lehet tudni, hogy a vevő mit akar majd kezdeni az ölébe hulló temérdek genetikai információval.