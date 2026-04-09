ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Mesterséges intelligenciát használó nő szemüvegben / Woman using artificial intelligence technology on laptop with glasses reflection.
Nyitókép: Maria Korneeva/Getty Images

Magabiztos tévedések: milliószámra hibázhat a Google AI-ja

Infostart

Ma már a Google-keresés együtt jár az AI Overviews-szal, a Gemini-alapú összefoglalóval, amely a találatok tetején jelenik meg. A funkció a 2024-es indulása óta sok kritikát kapott pontatlanságai miatt, bár ez azóta javult. Egy felmérés szerint a mesterséges intelligencia válaszainak tizede téves, vagyis a nap minden percében több százezer hazugság jelenik meg a Google-on.

A The New York Times egy Oumi nevű startup segítségével vizsgálta meg az AI Overviews pontosságát. A cég mesterséges intelligencia eszközöket használt a SimpleQA értékeléssel, amely egy gyakori teszt a generatív modellek, például a Gemini tényszerűségének rangsorolására. Az OpenAI által 2024-ben kiadott SimpleQA lényegében egy több mint 4000 kérdésből álló lista, ellenőrizhető válaszokkal, amelyek egy mesterséges intelligencia rendszerébe betáplálhatók.

Az Oumi tavaly kezdte el futtatni a tesztjét, amikor a Gemini 2.5 még a cég legjobb modellje volt. Akkoriban a benchmark 85 százalékos pontossági arányt mutatott. Amikor a tesztet a Gemini 3 frissítése után megismételték, az AI Overviews már

a kérdések 91 százalékát válaszolta meg helyesen. Ha ezt a hibázási arányt kivetítjük az összes Google-keresésre, az AI Overviews naponta több tízmillió helytelen választ generál

– írja az arstechnica.com, amit a Blikk szemlézett.

A jelentés számos példát tartalmaz arra, hogy az AI Overviews hol hibázott. Volt, hogy az AI Overviews olyan oldalakra hivatkozott, ahol a feltett kérdésre egyáltalán válasz, eltérő találatok esetében pedig magabiztosan a rosszat választotta.

A Google-nek természetesen nem igazán tetszik ez a teszt. Ned Adriance, a cég szóvivője a Timesnak elmondta, hogy a Google szerint a SimpleQA helytelen információkat tartalmaz. A modellértékeléseik gyakran egy hasonló, SimpleQA Verified nevű tesztre támaszkodnak, amely kevesebb, alaposabban ellenőrzött kérdést használ. „Ennek a tanulmánynak komoly hiányosságai vannak” – mondta Adriance, aki szerint „nem tükrözi, hogy az emberek valójában mit keresnek a Google-ben”.

A Google reakciója mindenesetre sokatmondó: a mesterséges intelligencia tényszerűsége terén már a 10-ből 9-es pontosság sem számít rossznak szerintük. A cég saját mérései szerint az új modellek 60–80 százalékos pontosságot érnek el – igaz, ezek a tesztek külső eszközök, például webes keresés nélkül zajlanak. Ha azonban az AI-t az internet hatalmas tudásbázisával „támasztják meg”, valóban pontosabbá válik, mint önmagában.

A probléma az, hogy az igazság gyakran a klasszikus „kék linkek” mögött rejtőzik, miközben az AI Overviews inkább arra ösztönzi a felhasználókat, hogy elfogadják az olykor pontatlan összefoglalókat, ahelyett hogy ellenőriznék a forrásokat. Bár a Google szerint egyes kritikák nem tükrözik a valós felhasználói élményt, nehéz megmondani, ezt mégis miből tudhatják, hiszen a hibák mindenki számára ismerősek – maga a vállalat is figyelmeztet: az AI tévedhet, ezért érdemes ellenőrizni a válaszokat – olvasható egyebek mellett.

Kezdőlap    Tech    Magabiztos tévedések: milliószámra hibázhat a Google AI-ja

google

mesterséges intelligencia

pontosság

gemini

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot” tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.
 

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Először az egyéni, utána a listás, majd a nemzetiségi szavazólapokat fogják megszámolni – mondta a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Nagy Attila a vasárnapi választás szabályairól és az eredményközlés módjáról is tájékoztatást adott. Minden választási tudnivaló egy interjúban.
 

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Giró-Szász András politikai tanácsadó
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Berobbant az oroszok tavaszi hadjárata, nyomás alatt a donyecki front - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Ukrán források szerint lendületet kapott az oroszok tavaszi offenzívája: Putyin katonái Pokrovszk, Kosztyantynivka és Liman térségében támadnak nagy erőkkel. A cél Kijev szerint Kramatorszk és Szlovjanszk elfoglalása, bekerítése. Az éjjel Szumi és Odessza is orosz dróntámadás alá került, a kár súlyos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt: idén nyárra, kora őszre várja a háború lezárását, addig az oroszok próbálnak minél nagyobb területet elfoglalni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Four astronauts splashed down in the Pacific after a nine-day voyage that took them further from Earth than any humans.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 11. 10:15
Rengetegen fogadták Vácon a miniszterelnököt
2026. április 11. 10:00
Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány
×
×