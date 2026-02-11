Új, MI-alapú videós applikáció jön a Metától

Új alkalmazást dob a piacra a Meta, ami olyan lesz, mint a TikTok vagy az Instagram Reels, azzal a nem kis különbséggel, hogy kizárólag mesterséges intelligenciával készített videókat lehet megosztani a közösségi platformon – írja a hvg.hu a Platformer értesülése alapján.

A Meta a TechCrunchnak is megerősítette, hogy dolgoznak egy ilyen, Vibes nevű alkalmazáson, ami 2025 szeptemberében vált elérhetővé a Meta MI alkalmazásában, és a segítségével rövid videókat lehet készíteni. A felvételeket egy dedikált hírfolyamban is meg lehet osztani.

A Vibes alkalmazással az OpenAI Sora kap konkurenciát. A Meta a Vibes sikerét meglovagolva saját alkalmazást tervez a funkciónak, pontos számokat azonban nem közöltek a használati adatokról.

Egyelőre nagy talány, hogy mekkora lesz a valós igény egy olyan felületre, ahol csak a mesterséges intelligenciával generált videókat lehet közzétenni, de a jelenleg rendelkezésre álló közösségi platformokon is már rengeteg ilyen felvétellel lehet találkozni.