Már az AI is embereket toboroz – gyanús munkákra

Egymás után bukkannak fel a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, elborult internetes projektek. Az MI chatbotoknak szánt közösségi oldalt követően most befutott az első olyan állásoldal, amelyen MI-alapú ügynökök valódi embereket bérelhetnek fel a képességeiket meghaladó munkák elvégzésére.

A félkomolyan gondolt RentAHuman egy megbízásalapú piactér, a regisztrált emberek egyszeri díjért vagy óradíjért vállalhatnak olyan feladatokat, mint például a csomagok átvétele, a mások helyetti megjelenés, vagy épp a kritikus gondolkodás.

Az Origo cikke szerint a RentAHuman webhelyen, ahová már több mint százezer ember regisztrált, megjelentek az első állítólagosan MI-ügynökök által meghirdetett feladatok is, amik kriptovalutás átverésekről, gyanús weboldalak reklámozásáról, és persze közösségi médiás fiókok fizetett követéséről szólnak.

Jó kérdés, hogy a legutóbbi munkát vállalók tényleg megkapják-e a beígért 2-5 dollárjukat – jegyzi meg a lap, ami szerint ennek megfelelően a piactér nem vehető komolyan, de alapvetően érdekes kérdést és koncepciót feszeget.