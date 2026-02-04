Erős a jel, gyenge a net: így javítható a történet

Elvileg minden megfelelőnek tűnik, mégis bosszantóan lassú a net? Van magyarázat.

A telefon (vagy bármilyen más eszköz) azt jelzi, hogy maximum a vezeték nélküli hálózatunk jelerőssége, tehát aktív a legyezőre emlékeztető aprócska ikon összes csíkja, de közben mégis lassúnak érezzük az internetet. Hogyan lehetséges ez?

A válasz erre a kérdésre egyszerű: valójában nincs összefüggés az ikon által jelzett jelerősség és az internet sebessége között.

A jelzés arról nyújt tájékoztatást, hogy milyen a kapcsolat minősége a telefon és a vezeték nélküli hálózatot biztosító router között – írja a 24.hu.

Ha valamiért rossz ez a kapcsolat (tehát nem minden csík aktív), az kétségtelenül befolyással lehet az internet sebességére, a megfelelő kapcsolat ugyanakkor nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott vezeték nélküli hálózaton gyors az internet.

Az otthoni hálózat alapja mindig az a sávszélesség, amit az internetszolgáltató biztosít az előfizetésnek megfelelően. A sávszélesség a neten keresztül elérhető adatátviteli sebességet jelöli, megabit per másodpercben (Mb/s vagy Mbit/s) mérjük, ami azt jelöli, hogy egyetlen másodperc alatt hány megabit (nem összekeverendő a megabájttal!) adat tölthető le.

Ha a szolgáltató által biztosított sávszélesség lassú, akkor lehet bármilyen „erős” az otthoni hálózatunk, attól még lassúnak fogjuk érezni a netet, legyen szó akár letöltésről, weboldalakról.

Ha gyors a netet rendeltünk, de mégis lassúnak érezzük a sebességet az eszközeinken, akkor érdemes ellenőrizni bizonyos dolgokat.

Amennyiben megfelelő előfizetéssel rendelkezünk (ez lehet 250 Mb/s, 500 Mb/s vagy 1 GB/s sávszélességet biztosító csomag) és a telefonunk (vagy más eszközünk) is teljes jelerősséget mutat, akkor az alábbiakat ajánlott ellenőrizni.

Célszerű lefuttatni egy sebességtesztet (például itt: www.speedtest.net) egy olyan eszközön, ami kábellel csatlakozik a routerre. Ha itt az előfizetési csomagunkban foglaltaknál jóval alacsonyabb értéket kapunk, akkor javasolt újraindítani a routert, és ha ez sem oldja meg a problémát, akkor jelezni a szolgáltatónak, hogy lassú az internet.

Amennyiben a sebességteszt megfelelő értéket mutat, akkor érdemes ellenőrizni, hogy valamelyik eszközünk kisajátítja-e a rendelkezésünkre álló sávszélességet. Ha például egy számítógépen vagy konzolon épp letöltünk egy több tucat gigabájtos játékot, az igénybe veheti a rendelkezésre álló sávszélesség jelentős részét, így más eszközökön lassulhat az adatforgalom.

Ha erős a jel, megfelelő a sávszélesség, és nem is töltünk le semmit, de folyamatosan gond van a vezeték nélküli hálózatra kötött eszközök netsebességével, akkor tanácsos elgondolkodni, hogy a jelenlegi helyéről a lakás egy másik pontjára helyezzük a routert. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy a kibocsátott jel összeakad más (akár szomszédos lakásban lévő) eszközök jeleivel, ami komoly hatással lehet a wifin keresztül elérhető sávszélességre.

Az sem mindegy, hogy milyen routert használunk. Ha gyors netre fizetünk elő, sok eszközünk van otthon, és öregebb modell a vezeték nélküli hálózatot biztosító kütyü, akkor előfordulhat, hogy az eszköz képtelen mindegyiket megfelelően kiszolgálni – ebben az esetben javasolt váltani.