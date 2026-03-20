Gulyás Gergely feljelentést tett választási csalás gyanújával

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken feljelentést tett választási csalás miatt, mivel szerinte annak minősül az interneten különböző platformjain elterjedt érvénytelen szavazásra buzdító felhívás, miszerint, ha valaki nem tud választani a Fidesz és a Mi Hazánk között, „nyugodtan ikszelje be mindkettőt.”

Gulyás ezt írja közösségi oldalán: „ez valójában érvénytelen szavazat, az erre való felhívás bűncselekmény, választási csalás​”.

A Büntető Törvénykönyv szerint, aki egy választásra jogosult személyt a választásban megtévesztéssel befolyásolni törekszik, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – tette hozzá a miniszter, és arra kérte a facebookosokat, hogy aki hasonló felhívást lát, jelentse a tartalmat.

A tárcavezető „tiszás hazugságkampánynak” nevezte ezt, mert Tisza-szimpatizáns Facebook-csoportok is megosztottak erről szóló bejegyzéseket.