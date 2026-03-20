Meghalt az egyik, 8-as főúton elütött rendőr

Mint arról az Infostart is beszámolt, csütörtök hajnalban egy autós elgázolt két rendőrt a 8-as főúton, akik éppen egy elütött állatot próbáltak eltávolítani az úttestről. Mindketten súlyosan megsérültek. Pénteken kiderült, hogy az egyikük, Zalavári Bálint Zsolt elhunyt. Mindössze 22 éves volt.

A hatóság megemlékezése alapján Zalavári Bálint Zsolt 2003. április 14-én született Veszprémben. A 10 hónapos rendőrjárőr képzést követően 2025. január 14-én próbaidőre kinevezték a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába járőrnek, őrmesteri rendfokozatba, majd 2026. január 14-ével beosztásában véglegesítették.

„A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és Magyarország Rendőrsége megrendülve és együttérzéssel osztozik az elhunyt rendőr családjának fájdalmában” – írták.