Ezért történt a tragikus baleset Svájcban

A váratlanul erős széllökéstől a Titlis Xpress felvonó gondolája oly mértékben kilengett, hogy nekiütközött egy tartóoszlopnak és ennek következtében leszakadt a kötélpályáról – közölte a sajtónak elküldött írásos nyilatkozatában Arno Inauen, a Garaventa cég elnök-vezérigazgatója.

Hangsúlyozta, hogy a baleset idején erős és rohamszerű szél tombolt a térségben.

A cégvezető hangsúlyozta, hogy az Engelberg település és Közép-Svájc legmagasabb hegye, a Titlis között ingázó, 2015-ben üzembe helyezett felvonó a baleset idején kifogástalan műszaki állapotban volt. A sílift 2400 méteres magasságba viszi fel a télisportok kedvelőit.

A terület Svájc egyik legnépszerűbb síüdülőjének számít.

A szerda délelőtt történt balesetben egy környékbeli lakos, egy 61 éves nő vesztette életét.