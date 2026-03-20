2026. március 20. péntek Klaudia
A Titlis felvonó Svájcban.
Ezért történt a tragikus baleset Svájcban

A sílift gyártója szerint egy váratlan és heves széllökés okozta szerdán egy közép-svájci síparadicsomban a balesetet, amelyben egy kabinos felvonó egy kabinja leszakadt és legurult a meredek hegyoldalban, kioltva a benne tartózkodó egyetlen utas életét.

A váratlanul erős széllökéstől a Titlis Xpress felvonó gondolája oly mértékben kilengett, hogy nekiütközött egy tartóoszlopnak és ennek következtében leszakadt a kötélpályáról – közölte a sajtónak elküldött írásos nyilatkozatában Arno Inauen, a Garaventa cég elnök-vezérigazgatója.

Hangsúlyozta, hogy a baleset idején erős és rohamszerű szél tombolt a térségben.

A cégvezető hangsúlyozta, hogy az Engelberg település és Közép-Svájc legmagasabb hegye, a Titlis között ingázó, 2015-ben üzembe helyezett felvonó a baleset idején kifogástalan műszaki állapotban volt. A sílift 2400 méteres magasságba viszi fel a télisportok kedvelőit.

A terület Svájc egyik legnépszerűbb síüdülőjének számít.

A szerda délelőtt történt balesetben egy környékbeli lakos, egy 61 éves nő vesztette életét.

„Ez már nem regionális, hanem globális konfliktus” – Szakértő: Irán sem fog félmunkát végezni

„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen” – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Orbán Viktor Brüsszelben: dögönyözések, szurkálások és trancsírozások ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett

Orbán Viktor szerint „azt remélik az EU-csúcs résztvevői, hogy Magyarországon politikai változás lesz”, olyanok jutnak hatalomra, akik mindent megtesznek, amit Brüsszel kér. A miniszterelnök szerint április 12-én lesz majd a második csata.
 

Gyorsan elfogyott a lendület a tőzsdéken, csapkodás az olajpiacon

A tőzsdei hangulatot alapvetően továbbra is a közel-keleti háború és ezen keresztül az energiasokk mozgatja, a befektetők azt árazzák, hogy az iráni konfliktus nyomán megugró olajárak ismét felhajthatják az inflációt, ronthatják a növekedési kilátásokat és szűkíthetik a jegybankok mozgásterét. A hangulatot kezdetben javította, hogy az olajár visszább húzódott, miután az Egyesült Államok és szövetségesei a hormuzi szállítások biztosításán és a kínálati nyomás enyhítésére tett lépésekről számoltak be, de később újra emelkedni kezdett az olajár, ami a részvénypiacokra is nyomást helyzett. Az európai tőzsdék a tegnapi esésből kezdetben felpattantak, de a nyitás távolodva szép lassan elolvadt az emelkedés.

Ez már az utolsó utáni pillanat: tényleg visszatáncol a brexitből Nagy-Britannia?

A brit Munkáspárt egyre nyíltabban beszél a Brexit okozta gazdasági károkról, és szorosabb kapcsolatot keres az Európai Unióval.

Iran says it has warned UK that allowing US to use British bases is 'participation in aggression'

The UK says it is "not getting drawn into the wider war" after Iran's foreign minister said he had called his British counterpart.

