2026. március 20. péntek
Apró szemű konyhasó szögletes tartóban, fa adagolókanállal.
Műanyag lehet ebben a sóban, semmiképp se használja!

Szennyezőt talált a Nébih egy népszerű jódozott sóban, ami miatt ki is vonták a forgalomból. A hatóság arra kér mindenkit, aki vásárolt a termékből, hogy ne használja, hanem vigye vissza.

Egy jódozott vákuumsót vontak ki a forgalomból minőségi probléma miatt. A Nébih a honlapján, ahol az érintett termékek azonosítóit is feltüntették, arra kéri a vásárlókat, hogy ne használják fel a terméket.

A visszahívás oka, hogy a vizsgálatok során kiderült: a termék összetétele nem felel meg az előírásoknak, mert idegen anyagot, expandált polisztirolt tartalmazhat.

Az érintett termékek a Tassi Jódozott Erdélyi Vákuum Só 1 kilogrammos kiszerelésének bizonyos lejárati dátumú tételei, ezek több üzletben is elérhetők voltak. Aki vásárolt az érintett sóból, ne használja fel, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a termék árát visszatérítik, akkor is, ha a blokk már nincs meg.

A visszahívott termékek azonosítói, csak ezekre vonatkozik az intézkedés:

  • csomagolás ideje: 2025.10.10.; 2025.10.21.; 2025.10.28.; 2025.12.10.; 2025.12.17.
  • kiszerelés: 1 kg
  • gyártó: Salis-Fűszer Gyártó, Csomagoló és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet

„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen" – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Az iráni média szerint péntek reggel egy támadásban életét vesztette az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Ali Mohammad Naeini. Az izraeli hadsereg később megerősítette az értesülést. Péntek reggel nyilatkozatot tett közzé Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei, az iráni hírszerzési miniszter napokkal korábban bekövetkezett megölése kapcsán. Hámenei szerint sem Irán külső, sem belső ellenségei nem lehetnek biztonságban. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

A megugró gázárak miatt Európa a klímavédelmi célokat háttérbe szorítva ismét a jóval környezetszennyezőbb szénre támaszkodik az áramtermelésben.

The Strait of Hormuz is effectively closed, with Iran having targeted oil tankers in the area since the war began.

