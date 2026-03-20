Műanyag lehet ebben a sóban, semmiképp se használja!

Egy jódozott vákuumsót vontak ki a forgalomból minőségi probléma miatt. A Nébih a honlapján, ahol az érintett termékek azonosítóit is feltüntették, arra kéri a vásárlókat, hogy ne használják fel a terméket.

A visszahívás oka, hogy a vizsgálatok során kiderült: a termék összetétele nem felel meg az előírásoknak, mert idegen anyagot, expandált polisztirolt tartalmazhat.

Az érintett termékek a Tassi Jódozott Erdélyi Vákuum Só 1 kilogrammos kiszerelésének bizonyos lejárati dátumú tételei, ezek több üzletben is elérhetők voltak. Aki vásárolt az érintett sóból, ne használja fel, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a termék árát visszatérítik, akkor is, ha a blokk már nincs meg.

A visszahívott termékek azonosítói, csak ezekre vonatkozik az intézkedés: