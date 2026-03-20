2026. március 20. péntek Klaudia
ARÉNA - PODCASTOK
Egy rendőr éppen megbilincsel egy férfit.
Nyitókép: Pexels

Rendszeresen kifosztották az utasokat a magyar vonaton

Két szolgálaton kívüli rendőr gyors reakciójának köszönhetően elfogtak egy férfit, aki egy intercity járaton ellopta egy utas pénztárcáját. A gyanú szerint az elkövető korábban más utasokat is meglophatott ugyanazon a vonalon.

A Készenléti Rendőrség debreceni osztályának járőrvezetője vonattal utazott Budapestre március 18-án. Felszállás után arra lett figyelmes, hogy egy nő segítségért kiált.

A rendőr azonnal odasietett, az utas pedig elmondta, hogy egy férfi kivette a pénztárcáját a táskájából, majd az ajtó felé indult – írja a police.hu.

A rendőr a férfi után ment, és megpróbálta megállítani. Mivel a férfi ennek ellenére sem állt meg, feltartóztatta, majd ismét felszólította az együttműködésre. Egy másik – szintén szolgálaton kívüli – debreceni rendőr is segített az intézkedésben, aki ugyanazon a vonaton utazott.

A sértett elmondta, hogy a tolvaj egy kabáttal takarta el a kezét, miközben a táskájában kutatott, de mire ezt észrevette, már hiányzott a pénztárcája.

Az elkövetőt átvizsgálták, de sem a pénztárca, sem bűncselekményre utaló tárgy nem került elő. Ugyanakkor mintegy 100 ezer forint készpénzt találtak nála. A tárcára végül az utas ülésénél bukkantak rá. A sértett szerint abból körülbelül 15 ezer forint hiányzott.

Később egy másik nő is jelezte a helyszínen, hogy március 5-én ugyanazon a vonalon ellopták a telefonját, és felismerte a tettest.

A férfit a Debreceni Rendőrkapitányságra állították elő, gyorsított eljárás keretében bíróság elé állították lopás miatt.

„Ez már nem regionális, hanem globális konfliktus” – Szakértő: Irán sem fog félmunkát végezni

„Ez már nem regionális, hanem globális konfliktus” – Szakértő: Irán sem fog félmunkát végezni
„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen” – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Teherán: likvidálták az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét is

Iráni energiasokk: globális válság veszélye fenyeget, újratervezésre lehet szükség

Váratlan húzás, Amerika feloldhatja az Irán elleni olajszankciókat

Ilyen se volt még: az iráni légvédelem leszedte az amerikaiak legyőzhetetlennek hitt vadászgépét – videó

Orbán Viktor Brüsszelben: dögönyözések, szurkálások és trancsírozások ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett

Orbán Viktor Brüsszelben: dögönyözések, szurkálások és trancsírozások ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett

Orbán Viktor szerint „azt remélik az EU-csúcs résztvevői, hogy Magyarországon politikai változás lesz”, olyanok jutnak hatalomra, akik mindent megtesznek, amit Brüsszel kér. A miniszterelnök szerint április 12-én lesz majd a második csata.
 

Gálik Zoltán az EU-csúcsról: Brüsszelben most időhúzás jön, várják a magyar választások eredményét

Szijjártó Péter: a migráció esetében is a jó megoldást választottuk, ez történik Ukrajna esetében is

Orbán Viktor: jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt

Ursula von der Leyen: teljesíteni fogjuk Ukrajnának tett ígéretünket, így vagy úgy

Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
2026.03.20. péntek, 18:00
Selmeczi Gabriella
a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, a népjóléti bizottság alelnöke
Gyorsan elfogyott a lendület a tőzsdéken, csapkodás az olajpiacon

Gyorsan elfogyott a lendület a tőzsdéken, csapkodás az olajpiacon

A tőzsdei hangulatot alapvetően továbbra is a közel-keleti háború és ezen keresztül az energiasokk mozgatja, a befektetők azt árazzák, hogy az iráni konfliktus nyomán megugró olajárak ismét felhajthatják az inflációt, ronthatják a növekedési kilátásokat és szűkíthetik a jegybankok mozgásterét. A hangulatot kezdetben javította, hogy az olajár visszább húzódott, miután az Egyesült Államok és szövetségesei a hormuzi szállítások biztosításán és a kínálati nyomás enyhítésére tett lépésekről számoltak be, de később újra emelkedni kezdett az olajár, ami a részvénypiacokra is nyomást helyzett. Az európai tőzsdék a tegnapi esésből kezdetben felpattantak, de a nyitás távolodva szép lassan elolvadt az emelkedés.

Ez már az utolsó utáni pillanat: tényleg visszatáncol a brexitből Nagy-Britannia?

Ez már az utolsó utáni pillanat: tényleg visszatáncol a brexitből Nagy-Britannia?

A brit Munkáspárt egyre nyíltabban beszél a Brexit okozta gazdasági károkról, és szorosabb kapcsolatot keres az Európai Unióval.

Iran says it has warned UK that allowing US to use British bases is 'participation in aggression'

Iran says it has warned UK that allowing US to use British bases is 'participation in aggression'

The UK says it is "not getting drawn into the wider war" after Iran's foreign minister said he had called his British counterpart.

2026. március 20. 14:22
Vitézy Dávid: lőttek a csepeli és a ráckevei hév fejlesztésének
2026. március 20. 13:58
Gulyás Gergely feljelentést tett választási csalás gyanújával
