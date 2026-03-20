Rendszeresen kifosztották az utasokat a magyar vonaton

A Készenléti Rendőrség debreceni osztályának járőrvezetője vonattal utazott Budapestre március 18-án. Felszállás után arra lett figyelmes, hogy egy nő segítségért kiált.

A rendőr azonnal odasietett, az utas pedig elmondta, hogy egy férfi kivette a pénztárcáját a táskájából, majd az ajtó felé indult – írja a police.hu.

A rendőr a férfi után ment, és megpróbálta megállítani. Mivel a férfi ennek ellenére sem állt meg, feltartóztatta, majd ismét felszólította az együttműködésre. Egy másik – szintén szolgálaton kívüli – debreceni rendőr is segített az intézkedésben, aki ugyanazon a vonaton utazott.

A sértett elmondta, hogy a tolvaj egy kabáttal takarta el a kezét, miközben a táskájában kutatott, de mire ezt észrevette, már hiányzott a pénztárcája.

Az elkövetőt átvizsgálták, de sem a pénztárca, sem bűncselekményre utaló tárgy nem került elő. Ugyanakkor mintegy 100 ezer forint készpénzt találtak nála. A tárcára végül az utas ülésénél bukkantak rá. A sértett szerint abból körülbelül 15 ezer forint hiányzott.

Később egy másik nő is jelezte a helyszínen, hogy március 5-én ugyanazon a vonalon ellopták a telefonját, és felismerte a tettest.

A férfit a Debreceni Rendőrkapitányságra állították elő, gyorsított eljárás keretében bíróság elé állították lopás miatt.