A vártnál gyengébben muzsikál az Apple szuperszemüvege

Úgy tűnik, továbbra sem vonzza az embereket az Apple méregdrága kevertvalóság-szemüvege, a Vision Pro – írja a Financial Times cikke nyomán a hvg.hu. Az IDC elemzőcég arról számolt be, hogy a cég 390 000 darabot értékesített az eszközből 2024-ben, míg 2025 utolsó negyedévében már csak 45 000 darabos eladással lehet számolni.

Viszonyításképpen a lap azt is kiemeli, hogy iPhone-okból, iPadekből és MacBookokból minden negyedévben több milliót ad el az Apple. Sajtóértesülés szerint a Vision Pro egyik gyártója, a Luxshare már 2025 elején felhagyott az eszköz összeszerelésével.

A Sensor Tower nevezetű elemzőcég szerint az Apple tavaly több kulcsfontosságú piacon is 95 százalékkal csökkentette a Vision Pro digitális hirdetési költségeit, emellett meglehetősen keveset tett azért, hogy a termék új piacokra is eljusson.

A Morgan Stanley egyik elemzője a pénzügyi szaklapnak azt nyilatkozta, hogy a szemüveg népszerűtlenségét annak ára, illetve a natív, tehát a kifejezetten erre az eszközre fejlesztett szoftverek hiánya is okozhatja. A Vision Prót 2024-es piacra kerülése óta számos kritika érte, főleg a tömege, a hosszas használattal járó kellemetlenségek, valamint a korlátozott üzemidő miatt is.

Az eszköz 2025-ben kapott egy nagyobb ráncfelvarrást, ám ez érdemben nem sokat változtatott rajta, mindössze javított pár apróságot., illetve korszerűsítette a mögöttes hardvert. Mint írják, egyelőre kérdéses a Vision Pro jövője, de lehetséges, hogy ha nem sikerül meghódítania a piacot, akkor pár éven belül leveszik a kínálatból.