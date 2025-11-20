Még idén érdemes mobilt vagy tabletet venni, itt az oka, hogy miért

A drágulást az elmúlt negyedéves eredmények bemutatásáról szóló konferencián a memóriachipek áremelkedésével indokolták – írja a 24.hu a Techradar cikke alapján.

A memóriachipek iránt óriási a kereslet, mivel a mesterséges intelligenciát működtető szerverekben használják ezeket, a túlkereslet miatt azonban az árak az egekbe szöktek, és ez a telefonokban használt memória árát is befolyásolhatja.

A szakértők szerint elég valószínű, hogy nemcsak a Xiaomi fog ezzel szembesülni, és hamarosan más gyártók is áremelést lesznek kénytelenek eszközölni. Így tehát a Samsung Galaxy S26-sorozat és az iPhone 18-termékcsalád darabjai is jelentősen többe kerülhetnek majd, mint a 2025-ös felhozataléi.

Mint az sg.hu írja, a mesterséges intelligencia adatközpontok építési lázától fűtött, egyre súlyosbodó globális memóriachip-hiány új szakaszba lépett: a Samsung Electronics novemberben akár 60 százalékkal is megemelte bizonyos DDR5 memóriamodulok árát, jócskán felülírva a piaci várakozásokat. Az árak emelkedése közvetlenül hat az okostelefonok, laptopok és asztali számítógépek árára.

Az áremelkedés nagyságrendjét jól szemlélteti, hogy a Samsung 32 GB-os DDR5 moduljai szeptemberben még 149 dollárba kerültek, novemberre azonban 239 dollárra drágultak. A 16 GB-os modulok ára 50 százalékkal nőtt, 135 dollárra, a 128 GB-os nagy kapacitású modulok pedig már 1194 dollárba kerülnek. A 64 és 96 GB-os kivitelek ára legalább 30 százalékkal ugrott meg - közölte Tobey Gonnerman, a Fusion Worldwide félvezető-disztribútor cég elnöke.