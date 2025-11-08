ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 8. szombat Zsombor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Navigációt kezel okostelefonon egy autóvezető.
Nyitókép: Pixabay

Most ezzel hozzák a frászt az autósokra

Infostart

Ijesztő AI funkciókkal bővül a Google Maps.

A nagy techvállalatok új "hobbija", hogy minden alkalmazásba, programba és operációs rendszerbe AI-t integrálnak, ha akarjuk, ha nem.

A Google ezúttal a kedvelt Maps-be pakol egy nagy rakat ilyen funkciót. Némelyik egész hasznosnak tűnik, de van, ami egyenesen ijesztő - írja a Totalcar.

A lap szerint pozitív funkció, hogy a navigációs hang hamarosan már környezeti elemekhez, épületekhez és egyéb könnyen észrevehető út menti jellegzetességekhez köti a parancsokat. Az „500 méter múlva fordulj balra" utasítás helyett tehát, akár az is elhangozhat, hogy "fordulj balra a benzinkút után."

Ezen kívül hangutasítások formájában akár kérdezhetünk is a Maps-től, jobban mondva az integrált Gemini AI-tól. Ha például út közben megéhezünk, elég annyit mondani, hogy „Hey, Google! Keress olcsó vegán éttermeket az útvonal mentén", a rendszer pedig munkához lát. Ezen kívül az úton tapasztalt veszélyeket és egyebeket hangutasítások formájában is jelenthetjük az appnak.

És amitől a Totalcar megriadt: ha a telefonunk azt érzékeli, hogy épp autóban ülünk, a háttérben aktiválhatja a navigációt, akkor is, ha ezt mi nem tettük meg. Ennek hála automatikusan képes lesz olyan figyelmeztetéseket küldeni, hogy baleset történt előttünk, vagy hogy a haladási irányunkban dugó várható.

A Maps tehát akkor is folyamatosan figyeli, merre járunk és merre tartunk, ha nem indítottuk el az appot.

Az említett újdonságok némelyike már elérhető a világ egyes részein. A Google valószínűleg fokozatosan, egyre több régióban aktiválja majd az AI funkciókat.

Kezdőlap    Tech    Most ezzel hozzák a frászt az autósokra

autó

navigáció

mesterséges intelligencia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Nem lesz szankció a Barátság- és Török Áramlat-vezetékekre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Washingtonban sajtótájékoztatón ismertette a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalások eredményeit. Ha ez a megállapodás nem született volna meg, akkor decemberben a rezsi minden háztartásban két-háromszorosa lenne a mainak. Ettől sikerült Magyarországot megvédeni. A budapesti találkozó napirenden van, és ahogy a feltételek előállnak, akkor ez a találkozó létre is jön. Azt senki sem tudja megmondani, ez mikor lesz – mondta Orbán Viktor.
 

Donald Trump: Magyarországot jól vezetik, szeretnénk majd ott megtartani a béketalálkozót

Szijjártó Péter Washingtonból: a Trump–Orbán találkozónak súlyos tétjei vannak

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa és elnöke, a Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet több fontos megbeszélést folytatott Washingtonban a magyar–amerikai stratégiai együttműködés megerősítése érdekében.
VIDEÓ
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt

Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt

A november 7-i pénteki nap a Washingtonban zajló amerikai-magyar kormányközi találkozóról szólt. Donald Trump elnök 18:30 körül fogadta a Fehér Házban Orbán Viktort, majd ezt követően a munkavacsora helyszínén válaszolt a két vezető az újságírók kérdésére. A várható nagy megállapodás körvonalairól ezt követően egyeztetnek a felek, a tárgyaláson jelen van több magyar és amerikai miniszter is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni

Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni

Kikerült a kínálatból Magyarország eddigi legolcsóbb új autója, így mostmár 5,5 millió forint alatt nem lehet új kocsit kapni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump exempts Hungary from Russian oil sanctions for a year

Trump exempts Hungary from Russian oil sanctions for a year

The US president recently increased pressure on US allies to curb their spending on Russian oil.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 8. 05:20
Roham a Balatonon: csaknem másfél millióan érintettek
2025. november 7. 22:36
Orbán Viktor: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban - a nap hírei
×
×
×
×