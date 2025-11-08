Most ezzel hozzák a frászt az autósokra

A nagy techvállalatok új "hobbija", hogy minden alkalmazásba, programba és operációs rendszerbe AI-t integrálnak, ha akarjuk, ha nem.

A Google ezúttal a kedvelt Maps-be pakol egy nagy rakat ilyen funkciót. Némelyik egész hasznosnak tűnik, de van, ami egyenesen ijesztő - írja a Totalcar.

A lap szerint pozitív funkció, hogy a navigációs hang hamarosan már környezeti elemekhez, épületekhez és egyéb könnyen észrevehető út menti jellegzetességekhez köti a parancsokat. Az „500 méter múlva fordulj balra" utasítás helyett tehát, akár az is elhangozhat, hogy "fordulj balra a benzinkút után."

Ezen kívül hangutasítások formájában akár kérdezhetünk is a Maps-től, jobban mondva az integrált Gemini AI-tól. Ha például út közben megéhezünk, elég annyit mondani, hogy „Hey, Google! Keress olcsó vegán éttermeket az útvonal mentén", a rendszer pedig munkához lát. Ezen kívül az úton tapasztalt veszélyeket és egyebeket hangutasítások formájában is jelenthetjük az appnak.

És amitől a Totalcar megriadt: ha a telefonunk azt érzékeli, hogy épp autóban ülünk, a háttérben aktiválhatja a navigációt, akkor is, ha ezt mi nem tettük meg. Ennek hála automatikusan képes lesz olyan figyelmeztetéseket küldeni, hogy baleset történt előttünk, vagy hogy a haladási irányunkban dugó várható.

A Maps tehát akkor is folyamatosan figyeli, merre járunk és merre tartunk, ha nem indítottuk el az appot.

Az említett újdonságok némelyike már elérhető a világ egyes részein. A Google valószínűleg fokozatosan, egyre több régióban aktiválja majd az AI funkciókat.