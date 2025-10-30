ARÉNA - PODCASTOK
A HTTPS protokoll biztonságos kapcsolatot hoz létre a böngésző, illetve az alkalmazás és a meglátogatott webhelyek között.Forrás: Getty Images/Aree Sarak
Nyitókép: Getty Images/Aree Sarak

Elveszi a választás lehetőségét a Google, de a felhasználók érdekében

Infostart

Fontos biztonsági átállás közeleg a Google Chrome-ban, nehezebb lesz hozzáférni bizonyos webhelyekhez.

A felhasználók biztonsága érdekében fontos változtatást eszközöl a Google a Chrome böngészőben: 2026-ban mindenkinél bekapcsolja azt a funkciót, amely figyelmeztet, és engedélyt kér a HTTPS-protokollt még nem alkalmazó webhelyek megnyitásakor.

Mint az Engadget felidézi, 2020 óta már a Chrome-ban megnyitott oldalak 95–99 százaléka HTTPS-t használ, szóval az átállás már szinte teljes a HTTP-ről. A protokoll a böngésző és a felkeresett webhely szervere közötti kommunikációt teszi lehetővé, és a HTTPS végén az „s” az angol secure, vagyis a biztonságos szót takarja – ilyen esetben titkosítva van a kommunikáció, míg a HTTP-nél egy rosszindulatú fél akár meg is szerezheti az adatait.

A Google egy ideje már megkezdte az átállást: 2018 óta figyelmezteti a Chrome felhasználóit a nem biztonságos, HTTP-alapú weboldalak megnyitásakor, 2021-ben pedig elkezdték alapértelmezetté tenni a HTTPS-t. 2022-től már egy új beállítás is bekapcsolható a Chrome-ban, „Mindig használjon biztonságos kapcsolatokat” néven. Ez eddig opcionális volt – írja a hvg.hu.

A felhasználók biztonsága érdekében 2026 októberétől, a Chrome 154 érkezésével minden felhasználónál bekapcsolják a „Mindig használjon biztonságos kapcsolatokat a nyilvános webhelyeknél” opciót. Akik már aktiválták a böngészőjükben a speciális védelmet, azoknál már jövő év áprilisában élesedik az újdonság a Chrome 147 fedélzetén.

Ha ez a beállítás aktív, a Chrome engedélyt kér, mielőtt megnyitna egy olyan webhelyet, mely nem alkalmazza a HTTPS-t. Legalábbis a nyilvános webhelyeknél – a belső hálózatoknál ez nem feltétlenül lesz így.

