Itt a ChatGPT köré épült új böngésző – mutatjuk, mit tud

Az OpenAI, a ChatGPT nevű MI-asszisztens készítője egy olyan új böngészővel rukkolt elő, amelyben nincsen már hagyományos címsor, illetve keresőmező sem. A program alapvetően a ChatGPT köré épült, és önállóan is képes feladatok elvégzésére – írja a BBC. Az Atlas nevet kapott böngésző egyelőre még csak a macOS-t futtató Apple számítógépekre érhető el, de hamarosan érkezik a Windows, iOS, és Android platformokra is.

A ChatGPT minden felhasználójának elérhető a böngésző, amennyiben kompatibilis eszközzel rendelkeznek.

Az Atlas képes megjegyezni a korábban meglátogatott oldalak tartalmát, és amikor a ChatGPT-nek kérdést tesz fel a felhasználó, képes azokra hivatkozni később.

„Nézd meg azokat az álláshirdetéseket, amiket múlt héten néztem, és foglald össze az iparági trendeket, hogy felkészülhessek az interjúkra” – ilyen kérdéseket tehetnek fel a felhasználók a böngészőben.

A cég közleményében megjegyzi: ennek a képességnek használata opcionális, a felhasználók

dönthetnek úgy is, hogy nem engednek hozzáférést előzményeikhez.

A ChatGPT előfizetői számára (Plus, Pro, Business csomag) elérhető az Agent mód (ügynök mód) is. Ennek keretében a böngésző önállóan képes feladatok végrehajtására, képes kutatni, eseményeket megtervezni, illetve időpontokat is foglalni.

Az OpenAI mostanában egyre több módon keresi, miként tudná a mesterséges intelligenciába történt jelentős befektetéseit monetizálni, illetve a növekvő felhasználói táborára építeni, írja a BBC. Az elmúlt időszakban partneri együttműködésre léptek olyanokkal, mint az Etsy, vagy a Shopify online kereskedelmi oldalak, illetve az Expedia és a Booking.com szállásfoglaló portálok.

A cég vezetője, Sam Altman nemrégiben elmondta, hogy a ChatGPT már elérte a heti 800 milliónyi aktív felhasználót a februári 400 milliónyi felhasználó után.

Egyre többen használják a ChatGPT-t akár a hagyományos keresőmotorok helyett is. A Datos piackutató vállalat adatai alapján idén júliusban a számítógépeken futó böngészőkben történt keresések 6 százaléka ment MI-asszisztensek irányába, ez

az előző évhez képest az arány megduplázódását jelenti.

A Moor Insights & Strategy CEO-ja és vezető elemzője, Pat Moorhead úgy gondolja, főleg az early adopterek, tehát a mindenkori újításokat a leghamarabb kipróbálók csoportja fogja az új böngészőt használni. Ugyanakkor hozzátette, nem gondolja, hogy a Google Chrome böngészőjének, vagy a Microsoft Edge böngészőjének komoly kihívást jelentene az új böngésző megjelenése.