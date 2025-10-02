Új megállapodásokat kötött az OpenAI, kilőttek a chipgyártók részvényei

A dél-koreai chipgyártó óriások, a Samsung Electronics és az SK Hynix részvényei meredeken emelkedtek csütörtökön, miután szerdán bejelentették együttműködésüket az OpenAI-jal a mesterséges intelligencia vállalat Stargate kezdeményezésének részeként – írja a CNBC híradása nyomán a Portfolio.

A Samsung részvényei 4 százalékos erősödéssel elérték a 2021 januárja óta látott legmagasabb szintet, az SK Hynix papírjai pedig 9 százalékot emelkedtek, ez 2000 óta a legmagasabb értéket jelenti.

Az OpenAI közölte: a partnerség célja "a következő generációs mesterséges intelligenciához nélkülözhetetlen fejlett memóriachipek kínálatának növelése és a dél-koreai adatközponti kapacitás bővítése". A ChatGPT fejlesztője hozzátette, hogy

a két dél-koreai vállalat fokozni fogja a fejlett memóriachipek gyártását, amelyek elengedhetetlenek az AI-modellek működtetéséhez.

Emellett a startup több megállapodást is kötött következő generációs AI-adatközpontok fejlesztésére Dél-Koreában, többek között a Koreai Tudományos és IKT Minisztériummal, az SK Telecom távközlési szolgáltatóval és a Samsung leányvállalataival.

Az SK Hynix a hónap elején jelentette be, hogy készen áll a következő generációs nagy sávszélességű memóriachipek (HBM) tömeggyártására. A HBM4 chipek várhatóan kulcsfontosságúak lesznek az Nvidia következő generációs Rubin architektúrájához, amely egy még erőteljesebb AI-chip lesz a globális adatközpontok számára.

A Samsung hagyományosan piacvezető volt a memóriachipek területén, de pozícióját veszélyezteti az SK Hynix, amely átvette a vezetést a HBM szegmensben.