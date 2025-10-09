ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.01
usd:
335.79
bux:
101811.05
2025. október 9. csütörtök Dénes
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Az Insta a YouTube nyomába lép, de pénzkereseti lehetőségről szó sincs

Infostart

Lesz aranygyűrű és online lehetőségek a legjobbaknak.

Az Instagram bejelentette, hogy létrehozzák az úgynevezett Instagram Rings díjat, amelynek keretében 25 alkotó kap majd egy valódi aranygyűrűt és egy hozzá illő jelvényt a profiljához. A Híradó.hu CNBC-re támaszkodó cikkéből azonban az is kiderül, ez mennyire rendszeres díj lesz, illetve az is, hogy nem jár mellé pénz.

A nyerteseket egy zsűri választja majd ki, amelynek tagjai között van mások mellett Adam Mosseri, az Instagram vezérigazgatója, Spike Lee filmrendező, Marc Jacobs divattervező és Marques Brownlee youtuber.

A nyertesek jutalma még, hogy megváltoztathatják profiljuk háttérszínét és testreszabhatják a "like" gombot is.

Az Insta azt reméli, így nagyobb lesz a kreativitás az oldalon.

Eközben a YouTube és a TikTok horribilis pénzeket fizet a legtöbbeket elérő tartalmak előállítóinak, négy év alatt több mint 100 milliárd dollárt.

Kezdőlap    Tech    Az Insta a YouTube nyomába lép, de pénzkereseti lehetőségről szó sincs

pénz

instagram

közösségi média

siker

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

Ha kis mértékben is, de lefelé módosította idei növekedési várakozását a Kopint-Tárki. A konjunktúrakutató 2025-re 0,4 százalékos GDP-bővülést vár, minden rossz hónap azonban 0,1 százalékot ront a kilátásokon, így az sem kizárt, hogy stagnálás közelében marad a magyar gazdaság – mondta az InfoRádióban a Kopint-Tárki vezérigazgatója.
 

Korán jön a Kormányinfó csütörtökön

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Vlagyimir Putyin megvan arról győződve, hogy nyerésben van, és nem kell belemennie semmiféle kompromisszumba – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Szijjártó Péter szerint a lengyel kormányfő mentegeti a vezetékrobbantással gyanúsított ukránt

Több uniós ország is korlátozná az orosz diplomaták európai mozgását

Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túl erősre sikerült a forint légvédelme? Miért baj, ha mindenki a magyar deviza mellett áll?

Túl erősre sikerült a forint légvédelme? Miért baj, ha mindenki a magyar deviza mellett áll?

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint túl magas a magyar reálkamat, ezért eljött az ideje a kamatcsökkentésnek. Világviszonylatban a középmezőnyben van Magyarország ebben a mutatóban, de ha szigorúbban a régióra koncentrálunk, akkor az látszik, hogy a visszatekintő adatok alapján nincs komoly mozgástér a lazításra. De akkor miért szorgalmaz kamatvágást a kormány? Túl nagyra fújódott a „forint-lufi” és félnek az esetleges kidurranásáról?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?

Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?

Az arany és az ingatlan évtizedek óta a két legnépszerűbb menedékeszköz, és 2025-ben ismét sok megtakarítóban ott a kérdés: melyikbe érdemes inkább pénzt tenni?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says first phase of Gaza peace deal agreed, paving way for hostage and prisoner releases

Trump says first phase of Gaza peace deal agreed, paving way for hostage and prisoner releases

Israel agreed to withdraw troops and all Israeli hostages will be released, the US president says, although timings remain unclear.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 9. 06:00
Még nagyobb a baj: nem csak az amerikai szőlőkabóca terjesztheti az aranyszínű sárgaságot
2025. október 9. 05:48
Folyamatos a fegyverropogás a Balatonnál
×
×
×
×