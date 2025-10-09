Az Insta a YouTube nyomába lép, de pénzkereseti lehetőségről szó sincs

Az Instagram bejelentette, hogy létrehozzák az úgynevezett Instagram Rings díjat, amelynek keretében 25 alkotó kap majd egy valódi aranygyűrűt és egy hozzá illő jelvényt a profiljához. A Híradó.hu CNBC-re támaszkodó cikkéből azonban az is kiderül, ez mennyire rendszeres díj lesz, illetve az is, hogy nem jár mellé pénz.

A nyerteseket egy zsűri választja majd ki, amelynek tagjai között van mások mellett Adam Mosseri, az Instagram vezérigazgatója, Spike Lee filmrendező, Marc Jacobs divattervező és Marques Brownlee youtuber.

A nyertesek jutalma még, hogy megváltoztathatják profiljuk háttérszínét és testreszabhatják a "like" gombot is.

Az Insta azt reméli, így nagyobb lesz a kreativitás az oldalon.

Eközben a YouTube és a TikTok horribilis pénzeket fizet a legtöbbeket elérő tartalmak előállítóinak, négy év alatt több mint 100 milliárd dollárt.