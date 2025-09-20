ARÉNA
Close-up shot of a woman hand controlling smart home appliances with control panel in the living room of a modern home. Smart home technology concept. Smart living. Lifestyle and technology. Smart home dashboard - using a control panel of a modern smart home.
Nyitókép: Oscar Wong/Getty Images

Súlyos csapás lehet a techszektornak Donald Trump javaslata

Infostart / MTI

A magasan szakképzett bevándorlók munkavállalási vízumdíjának 100 ezer dollárra emelése az Egyesült Államokban fennakadásokat okozhat az indiai technológiai vállalatok nemzetközi működésében – közölte az Indiai Szoftver- és Szolgáltató Társaságok Szövetsége (Nasscom).

Donald Trump amerikai elnök pénteken írta alá a rendeletet, amely felemeli a vízumdíjat a magasan szakképzett bevándorlókra vonatkozóan. A több mint háromezer vállalatot tömörítő indiai szövetség szerint a washingtoni kormány által a bevezetésre megszabott alig egynapos határidő további bizonytalanságot kelt üzleti és akadémiai körökben, illetve problémákat jelenthet a már futó projekteknél is. A szövetség egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a rendelkezés hatására felmerülő többletköltségek megterhelik a vállalatokat is, és a globális munkaerőpiacra is hatással lehetnek.

Donald Trump a Fehér Házban rendezett nyilvános eseményén elhangzott: a megemelt díjjal az a cél, hogy valóban csak a legmagasabban képzettek utazzanak be az Egyesült Államokba az úgynevezett H-1B vízummal, olyan szakemberek, akiknek a munkaadója hajlandó vállalni az ilyen magas költséget is annak érdekében, hogy foglalkoztathassa az illetőt, és ne amerikait vegyen fel a pozícióra.

A hírre reagálva

több egyesült államokbeli techóriás felszólította külföldi, ilyen vízummal rendelkező dolgozóit, hogy vagy egyáltalán ne hagyják el az országot, ha továbbra is ott akarnak dolgozni és éppen ott vannak, vagy mihamarabb hagyják el.

Azoknak, akik maradni akarnak, de éppen külföldön tartózkodnak, azt tanácsolták, hogy 24 órán belül térjenek vissza az Egyesült Államokba.

Az újdelhi külügyminisztérium is adott ki közleményt az ügyben, és eszerint „ennek az intézkedésnek valószínűleg humanitárius következményei is lesznek, családokat szakít majd szét. Mindazonáltal az indiai kormány reméli, hogy az amerikai hatóságok a megfelelő módon állnak majd hozzá ezekhez a következményekhez” – írta Randhir Dzsaiszval szóvivő.

India volt tavaly a H-1B típusú vízum legnagyobb haszonélvezője, a jóváhagyott kérelmek 71 százalékát indiaiak kapták meg.

Újbóli hivatalba lépése óta Donald Trump több bevándorláskorlátozó intézkedést hozott. Az új rendelkezések többnyire az illegális migrációt veszik célba, azonban több lépés a legális bevándorlás lehetőségét is szűkíti.

