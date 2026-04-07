ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.8
usd:
329.78
bux:
125961.98
2026. április 7. kedd Herman
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A Semmelweis Budapest Award díjjal kitüntetett Roska Botond neurobiológus az elismerés átadása után a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáján 2019. november 18-án.
Nyitókép: Bruzák Noémi

„Sztárigazolás” a tudomány területén – új tudományos központ épül Magyarországon

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Roska Botond Wolf-díjas neurobiológus is csatlakozik a tehetséggondozó Élvonal Alapítvány munkájához.

Sztárigazolásnak nevezte Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány sajtótájékoztatóján Roska Botond Wolf-díjas neurobiológus csatlakozását.

A miniszter szerint az alapítvány 75 magyar kutatót vonz haza, és olyan tehetségeket kapcsol hozzájuk, akik a természettudományos kutatások területén Magyarország és a világ jövőjének meghatározó szereplői lesznek.

„Ezért hoztuk létre közösen az alapítványt, hogy egy olyan környezetet tudjunk biztosítani a külföldön és a jövőben itthon kutató magyaroknak, amely kutatási környezet a legkiválóbbaknak jár. Ezért újítottuk meg a doktori képzésünket, hogy ebben a képzésben is a valós eredmény számítson, ezért hoztunk egy új kutatási alapot és sokszoroztuk meg a kutatási alapok finanszírozását, hogy a csúcskutatást tudjuk támogatni."

A kuratórium elnöke Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus. A sajtótájékoztatón elmondta, Magyarország nyersanyaga a tehetség, erőforrása a tudás.

„Ez a nyersanyag az esetek túlnyomó többségében külföldön vált igazi, világszínvonalú, világraszóló értéket produkálni képes erőforrássá, és ami ennél is nagyobb problémája országunknak, hogy hosszú távon külföldön is maradt" – fogalmazott.

A cél szerinte ezt a kedvezőtlen folyamatot megállítani és megfordítani.

„A Frontiers Foundation egy olyan tudományos ökoszisztémát szeretne létrehozni, amely összekapcsolja a középiskolai, sőt talán már az általános iskolai tehetséggondozást a csúcskutatással. Úgy gondoljuk, ez egy olyan kísérlet, amelyre nemcsak, hogy Európában, de talán az egész világon sem volt még példa, annál is izgalmasabb! Óriási potenciált rejt magában” – tette hozzá.

A csúcskutatókat élőben is meg lehet majd nézni, fel lehet velük venni a kapcsolatot, Krausz Ferenc elmondása szerint a tehetséget már idejekorán fel lehet ismerni, láthatóvá válik, kivel érdemes már a korai stádiumban foglalkozni, útjukat kísérni, egyengetni.

„Ezek a világhírű kutatók, akik idejönnek, nem fogják feladni a külföldi tartózkodási helyüket és a munkahelyüket, tehát azzal, hogy ők itt megjelennek Magyarországon, automatikusan szerves kapcsolatba lépünk egy világhírű külföldi kutatóintézménnyel”

– ecsetelte.

Roska Botond Wolf-díjas látáskutató azt mondta, egy új terápia indításához először is meg kell érteni, hogyan működik az emberi agy.

„Az agyunk bonyolult, valószínűleg soha nem fogjuk megérteni teljességében, ezért nagyon fontos, hogy ne csak azon gondolkozzunk, hogy hogyan működik az agy, de próbáljunk technológiát építeni arra, hogy hogyan tudunk beszélni az agyhoz, hogyan tudunk hatni az idegsejtekre kívülről! Semmelweistől megtanultuk, hogy nem kell feltétlenül ismerni egy adott kórokozót ahhoz, hogy orvosi áttörést érjünk el; nem mindig kell mindent megértenünk, hanem meg kell valamit érteni, abból a valamiből a logikával és a matematikai-fizikai-biológiai képességeinkkel építeni valamit.”

A most épülő intézet elsősorban technológiai építésről szól majd Roska Botond elmondása szerint. Úgy látja, jó az egerekben megkezdeni a terápiát, de akkor az egereket kezelik, és nem az embert, így a valódi cél az életben tartott emberi agy kutatása lesz, vizsgálva a látás visszaadásának lehetőségeit.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    „Sztárigazolás” a tudomány területén – új tudományos központ épül Magyarországon

roska botond

hankó balázs

krausz ferenc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.08. szerda, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepetés a Richtertől: extra osztalék jön

Közzétette az április végére meghirdetett éves rendes közgyűlésének előreterjesztéseit a Richter, amelyből kiderül, hogy mennyi osztalékot fizet a vállalat: a részvényenkénti osztalék jelentősen emelkedik a tavalyihoz képest és extra osztalékot is javasol az igazgatóság.  

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lemészárolja a PSG Szoboszlaiékat a BL-ben? Nem várt helyről érkezett jóslat a BL-meccs előtt

Christophe Dugarry, a francia válogatott egykori csatára nem sok esélyt ad a Liverpoolnak a PSG elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 7. 10:27
Kiszámolták, meddig bírja még a Föld, ijesztő a válasz
2026. április 7. 06:46
Ezért veszedelmes a mentális egészségről a közösségi médiában tájékozódni
×
×