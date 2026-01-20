ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 20. kedd
Az amerikai lobogó és a NASA legújabb küldetésének zászlója az amerikai űrkutatási hivatalnak a floridai Cape Canaveralban működő Kennedy Űrközpontjában 2023. február 26-án. A NASA legújabb küldetésének legénysége: Andrej Fegyajev, a Roszkozmosz orosz űrügynökség komzonautája, Warren Hoburg és Stephen Bowen, a NASA amerikai asztronautái, valamint az egyesült arab emírségekbeli Szultan an-Nejadi űrhajós a tervek szerint február 27-én indul a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat Falcon 9 hordozórakétájával összekapcsolt Crew Dragon űrhajóval.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

Már a kilövőállomáson van a következő holdmisszió rakétája

Infostart

Igaz, a Hold felszínére majd csak az ez utáni misszió tagjai lépnek majd, de a mostani is egy nagyon fontos küldetés, ugyanis ember ilyen messze még nem került az anyabolygótól.

Megérkezett az indítóállásra az amerikai űrügynökség (NASA) Space Launch System (SLS) holdrakétája, ami több mint fél évszázad után újra űrhajósokat juttat a Holdhoz az Artemis-2 küldetés keretében – írja a NASA közlénye nyomán a 24.hu.

Az Orion űrhajót szállító SLS rakéta magyar idő szerint január 17-én kora délután hagyta el a floridai Kennedy Űrközpont jármű összeszerelő csarnokát. A rakéta egy hatalmas, lánctalpas platformon utazott, 1,6 kilométer per óra sebességgel. 12 órával később érkezett meg a 6 kilométerre lévő 39B indítóálláshoz.

A NASA közölte, a következő napokban a mérnökök előkészítik a rakétát az indítás előtti utolsó nagy tesztre, amire leghamarabb február 2-án kerülhet sor. Ennek során teljesen feltöltik hajtóanyaggal a rakétát és elpróbálják a visszaszámlálást. A teszt sikerétől függően az Artemis-2 küldetés indítására akár már február 6-án sor kerülhet, de egészen április 11-ig több indítási ablak is rendelkezésre áll.

A küldetés során 3 amerikai és 1 kanadai űrhajós kerüli majd meg a Holdat 10 nap alatt. Körülbelül 6 ezer kilométerre közelítik majd meg az égitest felszínét. A NASA vezetője, Jared Isaacman azt mondta: „Az Artemis-2 sorsdöntő lépés lesz az emberes űrrepülésben. Ez a történelmi küldetés messzebbre juttat majd embereket a Földtől, mint bármelyik korábbi és olyan tapasztalatokat biztosít majd, amik lehetővé teszik a Holdra történő visszatérést az Egyesült Államok vezetésével.”

A Hold felszínére az Egyesült Államok az Artemis-3 repüléssel tér majd vissza, elvileg 2028-ban. Ezt azonban egyelőre a SpaceX Starship programjának csúszása akadályozza, ami a Starship HLS holdkompot biztosítja majd az égitesten történő landoláshoz.

Kezdőlap    Tudomány    Már a kilövőállomáson van a következő holdmisszió rakétája

