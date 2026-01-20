Már a kilövőállomáson van a következő holdmisszió rakétája

Megérkezett az indítóállásra az amerikai űrügynökség (NASA) Space Launch System (SLS) holdrakétája, ami több mint fél évszázad után újra űrhajósokat juttat a Holdhoz az Artemis-2 küldetés keretében – írja a NASA közlénye nyomán a 24.hu.

Az Orion űrhajót szállító SLS rakéta magyar idő szerint január 17-én kora délután hagyta el a floridai Kennedy Űrközpont jármű összeszerelő csarnokát. A rakéta egy hatalmas, lánctalpas platformon utazott, 1,6 kilométer per óra sebességgel. 12 órával később érkezett meg a 6 kilométerre lévő 39B indítóálláshoz.

A NASA közölte, a következő napokban a mérnökök előkészítik a rakétát az indítás előtti utolsó nagy tesztre, amire leghamarabb február 2-án kerülhet sor. Ennek során teljesen feltöltik hajtóanyaggal a rakétát és elpróbálják a visszaszámlálást. A teszt sikerétől függően az Artemis-2 küldetés indítására akár már február 6-án sor kerülhet, de egészen április 11-ig több indítási ablak is rendelkezésre áll.

A küldetés során 3 amerikai és 1 kanadai űrhajós kerüli majd meg a Holdat 10 nap alatt. Körülbelül 6 ezer kilométerre közelítik majd meg az égitest felszínét. A NASA vezetője, Jared Isaacman azt mondta: „Az Artemis-2 sorsdöntő lépés lesz az emberes űrrepülésben. Ez a történelmi küldetés messzebbre juttat majd embereket a Földtől, mint bármelyik korábbi és olyan tapasztalatokat biztosít majd, amik lehetővé teszik a Holdra történő visszatérést az Egyesült Államok vezetésével.”

A Hold felszínére az Egyesült Államok az Artemis-3 repüléssel tér majd vissza, elvileg 2028-ban. Ezt azonban egyelőre a SpaceX Starship programjának csúszása akadályozza, ami a Starship HLS holdkompot biztosítja majd az égitesten történő landoláshoz.