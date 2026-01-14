ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 14. szerda
Kutyákat sétáltató a hó födte Dobogókõn 2025. november 21-én. Borult, csapadékos idõ várható a hétvégén, többfelé havazhat is.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Kutyák télen – Sajnos nem elég a hőmérsékletre figyelni

Infostart

Egy vidéki portál összegyűjtötte egy állatorvos segítségével, mire érdemes figyelni.

A Bama.hu baranyai hírekkel foglalkozó portálon megjelent összeállítás szerint a hideg hónapokban a kutyák szervezete is nagyobb terhelésnek van kitéve, különösen akkor, ha nem megfelelő körülmények között élnek. A téli időjárás hatásait azonban nem lehet kizárólag a hőmérséklet alapján megítélni.

A portál által megszólaltatott állatorvosi rendelő szerint a kutyák hidegtűrése jelentősen eltérhet ilyenkor, az egyik legfontosabb tényező az, hogy az adott kutya mit szokott meg; a hosszabb ideje kint tartott ebek általában jobban viselik az alacsonyabb hőmérsékletet, mint a lakásban élő társaik, ugyanakkor ez sem jelent teljes védelmet a hideg ellen.

A testméret és a szőrzet minősége szintén meghatározó: a nagyobb testű, vastag bundájú kutyák lassabban hűlnek ki, míg a kisebb termetű vagy rövid szőrű állatok hamarabb megérezhetik a hideg hatásait.

A hőmérőn kívül pedig a kutya viselkedését is figyelni kell, a fázás legegyértelműbb tűnete a remegés.

A csapadékos, nedves időjárás tovább ronthatja a kutyák helyzetét. Az eső, a hó és a szél ugyanúgy hat rájuk, mint ránk, sőt a vizes szőrzet miatt a test gyorsabban kihűlhet.

Hideg időben továbbá indokolt lehet a kutyaruha használata, főként rövid szőrű, idős vagy kevésbé edzett állatoknál.

És a mozgás is sokat segít, ilyenkor a kutya hőt termel.

Kutyák télen – Sajnos nem elég a hőmérsékletre figyelni

