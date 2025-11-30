ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 30. vasárnap Andor, András
A Hunityn egyetemi és középiskolai fejlesztésű műszerek is működnek az űrben.
Nyitókép: fotó: BME

Magyar BME-műhold kering a Föld körül

Infostart

Pályára állt a Hunity kisműhold, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) hatodik diákműholdja számos tudományos műszert és kísérletet vitt a világűrbe - tájékoztatott az egyetem.

A közlemény szerint pénteken este, a Transporter-15 küldetés keretében bocsátották fel a Hunity-t, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara Szélessávú Hírközlés- és Villamosságtan Tanszékének Mikrohullámú Távérzékelés Laboratóriuma és a Műegyetemi Rádió Club együttműködésében, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság fő szakmai partnerségével készült kisműholdat.

A Műegyetem hatodik diákműholdjával a SpaceX Falcon-9-es rakétája indult el a kaliforniai Vandenberg űrközpont rakétaállásáról, mintegy 100 másik műholddal együtt.

A Hunity első jeleit szombaton vették a fejlesztőcsapat földi állomásán.

Az 5x5x15 centiméteres, 868 gramm tömegű műhold egyik újdonsága, hogy nyitható napelemszárnyai vannak, amelyekkel több energiához jut. A másik, hogy egy szintén nyitható egységen középiskolások kísérleti paneljeit helyezték el - közölték.

A Hunity hasznos teherként számos tudományos műszert és kísérletet, nagy felbontású fedélzeti kamerát, mágneses és motoros helyzetstabilizáló rendszert is vitt a világűrbe. Emellett többfajta napelem űrbéli tesztjét fogják rajta elvégezni. Folytatva az egyetemek közötti együttműködést, a győri Széchenyi István Egyetem fejlesztőcsapatának 4 kísérleti panelje is a fedélzeten van. Emellett a tavalyi Cansat Hungary verseny döntős csapataiból alakult középiskolás diákcsapatok által fejlesztett 6 kísérleti panel került a nyitható oldalra.

A műhold rádióamatőr-sávon kommunikál, az elsődleges földi vezérlő állomás a Műegyetem E épületének tetején, a másodlagos állomás Érden található.

A sikeres pályára állítással a műegyetemi fejlesztő csapat jelenleg a világon a legtöbb sikeres PocketQube kategóriájú műhold küldetést tudhatja magáénak - emelték ki a közleményben.

