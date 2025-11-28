Kelopátra fürdőszivacsa rejti a kínai harci repülőket

Újfajta bevonatot fejlesztett ki Kína, ami a jövőben elrejtheti a vadászgépeit az űrbe telepített radarműholdak elől – írja az Interesting Engineering. Az anyagot a kínai hadsereg és a Kínai Űrkutatási és Ipari Vállalat (CASIC) mérnökei közösen készítették el.

A fejlesztés kapcsán megjelent tanulmány szerint a szakemberek egy egyszerű anyagot, luffát használtak a bevonat elkészítéséhez. Ezt szénné alakították át, majd nikkel-kobalt-oxid mágneses nanorészecskék segítségével vitték fel a felületre. Az így kapott kompozit a kritikus Ku-sávban – amely a 12 és 18 GHz közötti frekvenciákon működő elektromágneses hullámokat takar –

a beeső elektromágneses hullámok több mint 99,99 százalékát elnyeli.

Az NCO-2 nevű anyagot mindössze 4 mm vastagságban kell felvinni a repülőgépre, ami a mérnökök szerint már elegendő ahhoz, hogy közel 700-szor alacsonyabb lehet tőle a visszavert radarjelek intenzitása. A szakemberek szerint a teljesítményt akkor is fent lehet tartani, ha a jel közvetlenül felülről érkezik.

A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy egy 50 négyzetméteres lopakodó repülőgép 1 négyzetméteresre zsugorodhat a műholdas radarok számára, ami sokkal nehezebbé teszi az észlelését. A titok a luffa természetes architektúrájában rejlik – az összekapcsolódó cellulózrostok 3D-s hálózatában, amely magas hőmérsékleten elszenesedve könnyű, vezetőképes anyaggá válik – írja a hvg. hu a South China Morning Post beszámolója nyomán.

A beeső radarjelek ebben a szerkezetben oda-vissza pattognak, ami több időt ad az anyagnak az energia elnyelésére, ami végső soron sokkal nehezebbé teszi az észlelhetőségét az ellenséges radarok számára.