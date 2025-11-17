ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.34
usd:
331.32
bux:
107297.46
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hi-tech user interface head up display Sun Solar Flare corona Particles ejection and information telemetry for digital background computer desktop screen display
Nyitókép: LV4260/Getty Images

Csillagászati szenzáció: ilyet még nem láttunk – szerencsére jó messze történt

Infostart

Holland csillagászok a világon elsőként figyelték meg egy idegen csillag koronakidobódását.

A Nap kapcsán ismert, hogy a napkitörések koronakidobódással járhatnak együtt. Ennek hatására a csillagból részecskék indulnak útnak a Naprendszer bolygói felé, amik a Föld mágneses mezőjével is ütközhetnek. Amikor ez megtörténik, megjelenik az égen a sarki fény. A csillagászoknak most először sikerült ilyen koronakidobódást megfigyelniük egy idegen csillagnál.

A Holland Rádiócsillagászati ​​Intézet kutatói egy 133 fényévre található, M típusú csillagnál figyelték meg a jelenséget. Joe Callingham, az intézet munkatársa szerint a tudósok már évtizedek óta szerettek volna egy koronakidobódást megfigyelni egy másik csillagon, ám eddig erre nem volt lehetőségük. „A korábbi eredmények azt mutatták, hogy léteznek, vagy utaltak a jelenlétükre, de valójában egyiknek sem sikerült azt megerősítenie, hogy véglegesen anyag szökött volna ki az űrbe” – nyilatkozta az IFLScience-nek a szakember, amit a hvg.hu szemlézett.

Az észlelés érdekében Callingham és kollégái olyan rádióhullám-kitöréseket kerestek, amelyek megegyeznek a Nap koronájából kilépő CME-k által keltett lökéshullámokkal. A vizsgálat során csupán egy olyan kitörést találtak, amelyre „meglepő hasonlóságúnak” találtak – ez az StKM 1-1262 kódjelű csillagból származott. Callingham szerint a befogott rádiójel egyszerűen nem létezne, hacsak az anyag nem hagyta volna el teljesen a csillag erős mágneses terét.

Az StKM 1-1262 egy vörös törpecsillag, amely az 5000 vizsgált égitest egyike volt. Nem meglepő módon a felmérés során észlelt egyetlen CME hatalmas volt: 2400 kilométer/másodperc sebességgel mozogtak az útnak indult részecskék, ami azt jelenti, hogy ez a koronakidobódás a Nap CME-jeinek 99,5 százalékánál gyorsabb volt. A megfigyelés eredménye a Nature-ben jelent meg.

A probléma egyébként épp ebből adódik. A Föld már rengeteg erős CME-t túlélt, de amellett, hogy erős mágneses mezeje van a bolygónak, 150 millió kilométerre van a Naptól, ami ad némi biztonságot. Az StKM 1-1262 olyan halvány, hogy egy bolygónak nagyon közel kell lennie hozzá, hogy folyékony víz legyen a felszínén – nagyjából ötször közelebb, mint a Föld a Naphoz. Egy ilyen erős CME gyorsan leradírozná a bolygó légkörét, hacsak nem lenne sokkal erősebb mágneses mezeje, mint a Földnek.

Kezdőlap    Tudomány    Csillagászati szenzáció: ilyet még nem láttunk – szerencsére jó messze történt

robbanás

csillagászat

csillag

kitörés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból
A magyar válogatottnak nemhogy a döntetlenre, de a mérkőzés megnyerésére is reális esélye volt az írek ellen vasárnap délután a Puskás Arénában, a vége mégis kudarc lett, 3–2-es vereség, és csak harmadik hely a csoportban.
 

Csányi Sándor nem bírt a könnyeivel

Rossi szerint ezek a legrosszabb pillanatai szövetségi kapitányként

Az írek kapitánya elárulta, szerinte miben hibáztak a magyarok

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magas rangú kormánytag rántotta le a leplet az iráni nukleáris program helyzetéről

Magas rangú kormánytag rántotta le a leplet az iráni nukleáris program helyzetéről

Szaíd Hatíbzádeh iráni külügyminiszter-helyettes a CNN-nek adott vasárnapi interjújában azt mondta, az ország békés célú nukleáris programja a közelmúltbeli amerikai és izraeli támadások ellenére is működőképes.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riadót fújt a sztár kiberszakértő: ezzel a módszerrel nullázzák le tömegesen a magyarok bankszámláit - senki sincs biztonságban

Riadót fújt a sztár kiberszakértő: ezzel a módszerrel nullázzák le tömegesen a magyarok bankszámláit - senki sincs biztonságban

Az elmúlt években a digitális pénzügyek világában a banki csalások és kibertámadások egyre gyakoribbá váltak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

"We have nothing to hide," Trump wrote on Truth Social, after previously fighting a proposal to make more of the Epstein files public.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 05:00
Közelebb kerülhetünk a Seuso-kincs rejtélyéhez
2025. november 16. 16:58
Szakértő: rekordmértékben nőtt tavaly a légköri szén-dioxid-szint, komoly átállásra lenne szükség
×
×
×
×