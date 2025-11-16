ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 16. vasárnap Ödön
Human heart with heart vessles inside human body and ECG, 3D illustration
Nyitókép: Dr_Microbe/Getty Images

Újabb súlyos betegséget lehet nagyon könnyen felismerni

Infostart

A szívelégtelenségnél kritikus fontosságú a korai felismerés, így ugyanis lényegesen nagyobb az esélye annak, hogy sikerül megelőzni az igazán nagy bajt.

A szívelégtelenség nem jár szívleállással. Akkor alakul ki, amikor a szív túl gyenge, hogy megfelelő sebességgel pumpálja a vért a testben, így a szövetek oxigényhiánytól szenvednek, és a salakanyagok sem tudnak távozni, ami pedig kárt okoz. A betegségre nincs gyógymód, kezeléssel azonban tünetmentessé tehető. Mivel a korai tünetei sokszor alig észlelhetők, vagy összekeverhetők más állapotokkal, sokszor már csak akkor diagnosztizálják, amikor előrehaladott állapotban van.

Most a hvg.hu azt írja, hogy találtak egy fehérjét, aminek a szintjét mRNS-teszttel ki lehet mutatni és ehhez csak egy nyálminta kell. Az S100A7 nevű fehérje az akut szívelégtelenségben szenvedő betegek szervezetében jelentősen, akár az egészséges szint kétszeresére is emelkedhet, és ezt egy hírvivő RNS teszt detektálni tudja.

A kutatók 30, szívelégtelenségtől szenvedő embernél már próbára is tették az új tesztet, mely 81 százalékos pontosságot mutatott – derül ki a Biosensors and Bioelectronics: X című tudományos folyóiratban megjelent eredményekből.

