ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Burgonyacsipsz. Forrás: Wikipédia
Nyitókép: Forrás: Wikipédia

Rendőröket küldött ki egy chips miatt a mesterséges intelligencia

Infostart

Rendőrök rontottak egy 16 éves fiúra, miután a mesterséges intelligencia fegyvernek nézett egy zacskó chipset az Egyesült Államokban.

Fegyveres rendőrök rontottak egy 16 éves fiúra az Egyesült Államokban, a Baltimore megyei Kenwood High School mellett, miután egy mesterséges intelligencia tévesen fegyverként azonosította a diáknál lévő Doritos chipset – írja a 24.hu a Dextero alapján. A fejlesztők szerint minden rendben működött...

Taki Allen a barátaival időzött az iskola mellett egy fociedzést után, mikor hirtelen több rendőrautó érkezett a helyszínre, azokból a diákra célzó rendőrök szálltak ki, felszólítva a tinédzsert, hogy feküdjön a földre. A térdre kényszerített fiatalt ezt követően megbilincselték, átkutatták – és nem találtak nála semmit.

Az esetet követően mutattak neki egy fényképet, amin állítólag fegyvert visel, mire a fiú közölte, hogy csupán egy zacskó chips látható a felvételen.

A fegyvert az Omnilert nevű cég által fejlesztett mesterséges intelligencia azonosította. A technológiát tavaly kezdték el használni a Baltimore-ban található állami iskoláknál, azzal a céllal, hogy a szoftver az elérhető biztonsági felvételeket szkennelve azonosítson lőfegyvereket, és azokról rögtön értesítést küldjön a rendőrségnek.

Az Omnilert ugyan elismerte, hogy téves azonosítást történt, de a cég állítása szerint a mesterséges intelligencia pont úgy működött, ahogy tervezték, tehát a szoftver azonosított valamit, amit aztán gyors emberi reakció követett. Taki Allen az esetet követően arról beszélt, hogy fél visszamenni az iskolába, ugyanakkor a Baltimore megyei állami iskolák a fejlesztő állításait megismételve arról tájékoztatták a szülőket, hogy a rendszer megfelelően működött.

Kezdőlap    Tudomány    Rendőröket küldött ki egy chips miatt a mesterséges intelligencia

rendőrség

egyesült államok

mesterséges intelligencia

chips

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Egy éve indult el a Semmelweis Egyetem HELP alkalmazásának felnőtt betegségekkel kapcsolatos modulja. Az ingyenes tünetellenőrző applikációnak mára több mint 257 ezer felhasználója van, köztük olyan távoli országokból is, mint Japán, Ausztrália, Kína vagy Kanada. Az app összesen 740 betegséget, egészségügyi helyzetet és 778 tünetet tartalmaz.
Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Mivel Vlagyimir Putyin minden tűzszüneti kezdeményezést elutasít, meg kell állítani az orosz háborús gépezet finanszírozását – mondta a „hajlandók koalíciójának” londoni találkozóját kezdeményező Keir Starmer brit kormányfő.
 

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után: Magyarország nem megy háborúba

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A káros vegyi anyagok menedékévé tette a Brexit Nagy-Britanniát

A káros vegyi anyagok menedékévé tette a Brexit Nagy-Britanniát

Az, hogy határozott kül-és kereskedelempolitikai, valamint kormányzási és gazdaságszervezési hatással van egy ország életére az EU-ból való kilépés, már idejekorán láthatóvá vált az Egyesült Királyságban. De vajon milyen hatással volt és van az ország környezeti állapotára ez a folyamat? Első megközelítésben a logikus válasz az lehetne, hogy nem szabadna gyengülnie a környezetvédelmi szabályoknak. A tények azonban mást mutatnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese

Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese

Ahogy a társadalmi bizonytalanság növekszik, úgy vonz egyre többeket Magyarországon az ún. &quot;prepper mozgalomhoz&quot; való csatlakozás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuela's Maduro says US 'fabricating war' as it deploys world's largest warship

Venezuela's Maduro says US 'fabricating war' as it deploys world's largest warship

The deployment of the USS Gerald R Ford marks a major escalation in what the US says is a campaign to target drug traffickers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 25. 06:20
Furcsa döntés: nem lesz iPhone19
2025. október 24. 19:30
Átlagosan napi egy percet olvas könyvet egy magyar férfi – nézzünk a számok mögé!
×
×
×
×