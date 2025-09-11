ARÉNA
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Nyitókép: Getty Images/ Tara Moore

Kiderült az időpont: napokon belül jön a teljesen megújult iOS 26 az iPhone-okra

Infostart

2013 óta a legnagyobb dizájnváltozást hozza az iOS 26, és már azt is tudni, mikor teheti fel a telefonjára az új rendszert.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az Apple kedd este rántotta le a leplet az iPhone 17-sorozatról, valamint a szupervékony iPhone Airről és sok más újdonságról. A bemutatón kiderült egy fontos dátum is – írja a hvg.hu.

Az iOS/iPadOS/watchOS/macOS 26-ot már júniusban bemutatta a cég, ám csak egy pár hónapos tesztidőszak után, az új iPhone-ok megjelenését követően futnak be a korábbi készülékekre. A dátum szeptember 15., hétfő, valószínűleg magyar idő szerint 19 óra.

Az idei évtől minden Apple operációs rendszer egységes nevet kap – ez idén a 26. Ez mindig a bemutatást követő évre (most 2026-ra) fog utalni, és kicsit átláthatóbbá teszi az eddig kissé zűrzavaros névrendszert.

Tudomány    Kiderült az időpont: napokon belül jön a teljesen megújult iOS 26 az iPhone-okra

2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
