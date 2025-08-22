ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.57
usd:
341.9
bux:
106424.42
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: EASA

Rendszerszintű változás miatt aggódnak a tudósok, adatok mutatják, mekkora a baj

Infostart

Különösen részletes tanulmány jelent meg a jégolvadásról.

Megfigyelésekből, jégfuratokból és hajónaplókból gyűjtött adatokat elemeztek egy kutatásban, hogy láthatóvá váljon a tengeri jég területének hosszú távú változása, és kontextusba kerüljön az utóbbi évek gyors csökkenése. A Nature magazinban most megjelent eredmények szerint egy rendszerszintű változás csökkentette az antarktiszi tengeri jég kiterjedését, ez a csökkenés pedig messze nem a jég területének természetes változékonyságának tudható be.

A déli féltekén tapasztalt változások az északi-sarki jégolvadásnál is súlyosabbak,

és a szakemberek szerint nem lineárisak és potenciálisan visszafordíthatatlanok – írta a Portfolio a Reuters cikke alapján.

Nerilie Abram, a tanulmány vezető szerzője szerint a változások az ökoszisztéma egészére kihatnak, és egyes esetekben felerősítik egymást. A kisebb jégtakaró kevesebb napsugárzást ver vissza, így a bolygó több hőt nyel el, és valószínűleg felgyorsítja az Antarktiszi Áramlási Rendszer gyengülését, amely egy óceánokat átívelő áramlat, ami a hőt és tápanyagokat osztja el, valamint szabályozza az időjárást.

Az Antarktiszi jégtakaró kiterjedésének változásában az itt elérhető grafikon szerint 1980-tól jelentek meg jelentősebb eltérések. A 2000-es években volt ugyan némi növekedés, ám 2015-tól drámai zuhanás látható a jég összméretében.

A jég elvesztése egyre inkább árt a vadon élő állatoknak, miközben a melegedő felszíni víz tovább csökkenti a fitoplankton-populációkat, amelyek hatalmas mennyiségű szén-dioxidot vonnak ki a légkörből.

Az antarktiszi tengeri jég valójában a Föld [természeti] rendszerének egyik fordulópontja lehet

– mondta Abram, az Ausztrál Nemzeti Egyetem (ANU) korábbi professzora, aki jelenleg az Ausztrál Antarktiszi Részleg vezető tudósa.

A tanulmány szerint a globális szén-dioxid-kibocsátás csökkentése mérsékelné az Antarktiszon bekövetkező jelentős változások kockázatát, de nem feltétlenül akadályozná meg azokat.

Kezdőlap    Tudomány    Rendszerszintű változás miatt aggódnak a tudósok, adatok mutatják, mekkora a baj

tudomány

jég

antarktisz

olvadás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.22. péntek, 18:00
Balatoni Katalin
miniszterelnöki biztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Oroszország szerte korlátozásokat vezetnek be a régiók az üzemanyag-vásárlásra, valamint Moszkva egyre inkább Fehéroroszország felé fordul a beszerzést illetően – írja az ukrán hírszerzés a honlapján. Válaszolt Volodimir Zelenszkij Oroszország két fontos követelésére a háború lezárása kapcsán: Moszkva az orosz, mint ukrajnai államnyelv bevezetését, valamint az orosz ortodox egyház, mint engedélyezett vallási szervezet visszaállítását követeli Kijevtől. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális árrobbanás az agglomerációban: most kell lépni, ha valaki házat, lakást akar venni

Brutális árrobbanás az agglomerációban: most kell lépni, ha valaki házat, lakást akar venni

A szakértők szerint a jelenlegi piaci helyzetben érdemes minél előbb vásárolni, különösen szakértői segítséggel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Famine confirmed in Gaza City for first time, UN-backed report says

Famine confirmed in Gaza City for first time, UN-backed report says

Israel says "there is no famine in Gaza" after the IPC reports more than 500,000 people in the Strip are facing "starvation, destitution and death".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 06:13
Sok Apple-ös régi álma válhat valóra
2025. augusztus 22. 05:45
Mamutcsontba akadt a Tiszán egy csónakázó család
×
×
×
×