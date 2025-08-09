ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 9. szombat Emőd
Nyitókép: Pixabay

Remek hír érkezett a kávéivóknak, és az is kiderült, hogyan lesz az italuk sokkal egészségesebb

Infostart

Egy hatalmas, 10 éven át tartó kutatás kiderítette, hogyan befolyásolják a halálozást a kávéfogyasztási szokások.

Több mint 46 ezer ember adatait elemezték a Massachusetts állambeli Tufts Egyetem kutatói, és azt vizsgálták, hogyan befolyásolja a különböző módon fogyasztott kávé a halálozási kockázatot – írta meg a femina.hu a közzétett kutatás alapján. A kutatás során 20 év feletti résztvevők szokásait követték nyomon, egy közel 10 éves periódusban.

Nagyon jó hír a kávéivók számára, hogy az eredmények szerint

akik feketén isszák a kávét, tovább élnek, mint akik egyáltalán nem isznak kávét.

A feketekávé – legalábbis az alacsony cukor- és zsírtartalmú verzió – akár 14 százalékkal is mérsékelheti az idő előtti halálozás esélyét azokhoz képest, akik egyáltalán nem fogyasztanak kávét.

A kutatók azt is megállapították, hogy halálozási kockázat emelkedni kezd, ha minimális cukrot, tejet vagy tejszínt is tartalmaz a kávé – vagyis kedvenc ízesítőink csökkenthetik a kávé jótékony hatásait.

Tudomány

tudomány

kutatás

egészség

kávé

