ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 9. szombat Emőd
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Child patient with IV line in hand sleep on hospital bed. Medical palliation healthcare concept
Nyitókép: Pornpak Khunatorn/Getty Images

Megtalálhatták a gyomorrák egyik felelősét, egy baktériumról lehet szó

Infostart

A Helicobacter pylori (H. pylori) nevű baktérium felelős a gyomorrákos esetek mintegy 75 százalékáért – derül ki a Nature Medicine című szaklapban megjelent tanulmányból.

A H. pylori fertőzés általában tünetmentes, ezért sokan nem is tudnak a szervezetükben élő baktériumról. A kórokozó gyomorgyulladáshoz, fekélyhez és hosszú távon akár daganatos elváltozásokhoz is vezethet. A fertőzés cseppfertőzéssel, nyállal, szennyezett étellel vagy széklettel terjedhet, és szoros együttélés során könnyen átadható.

A WHO Nemzetközi Rákkutatási Ügynökségének vezetője, Dr. Jin Young Park szerint sürgősen összehangolt megelőzési stratégiákra van szükség, különösen Ázsiában, ahol a legtöbb gyomorrákos esetet jósolják - írja a femina.hu a a nemzetközi szaklap alapján.

A kutatók szerint a megelőzés kulcsa a szűrés, különösen a magasabb kockázatú csoportok esetében. A H. pylori jelenléte kilégzéses teszttel, széklet- vagy vérvizsgálattal mutatható ki.

A fertőzés antibiotikum-kúrával hatékonyan kezelhető.

Az orvosok kiemelik, hogy a gyomorrák megelőzhető daganattípus, ezért fontos, hogy a visszatérő emésztési panaszokkal forduljunk orvoshoz. Az egészséges életmód, a dohányzás és az alkoholfogyasztás kerülése, valamint a rendszeres szűrések mind hozzájárulhatnak a betegség kockázatának csökkentéséhez.

Kezdőlap    Tudomány    Megtalálhatták a gyomorrák egyik felelősét, egy baktériumról lehet szó

ázsia

baktérium

gyomorrák

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végre leülhet egymással Putyin és Trump, de lesz-e okunk ünnepelni az új találkozást?

Végre leülhet egymással Putyin és Trump, de lesz-e okunk ünnepelni az új találkozást?

Az ukrajnai háború kitörése óta először került elérhető közelségbe, hogy az amerikai és az orosz elnök személyesen találkozzon egymással: a két ország nyilatkozatai szerint a jövő héten kerülhet sor Donald Trump és Vlagyimir Putyin első személyes megbeszélésére Trump második ciklusában. (Az amerikai elnök pénteki bejelentése szerint augusztus 15-én, Alaszkában lesz a találkozó.) Vajon ez a találkozó tényleg elmozdulást hozhat az ukrajnai tűzszünet irányába, vagy Moszkva részéről továbbra is csak szép szavak és ígéretek hangzanak el, és a háború folytatódik tovább? És vajon nagyhatalmi osztozkodást látunk majd, vagy a többi érintett, így Ukrajna és Európa is helyet kap majd valamikor a tárgyalóasztalnál?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?

Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?

Az energiaszektorban közvetlen hatású jelenség a folyók csökkenő vízhozama, amely nemcsak a hőerőművek működését nehezíti, de az atomerőművek hűtővíz-utánpótlását is veszélyezteti.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Putin to meet in Alaska for Ukraine talks next week

Trump and Putin to meet in Alaska for Ukraine talks next week

The announcement comes hours after the US leader signals Ukraine may have to cede territory to end the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 9. 06:20
Megvan, a sofőrök melyik típusa okozza a fantomdugókat az utakon
2025. augusztus 9. 06:05
Remek hír érkezett a kávéivóknak, és az is kiderült, hogyan lesz az italuk sokkal egészségesebb
×
×
×
×