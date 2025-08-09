Megtalálhatták a gyomorrák egyik felelősét, egy baktériumról lehet szó

A H. pylori fertőzés általában tünetmentes, ezért sokan nem is tudnak a szervezetükben élő baktériumról. A kórokozó gyomorgyulladáshoz, fekélyhez és hosszú távon akár daganatos elváltozásokhoz is vezethet. A fertőzés cseppfertőzéssel, nyállal, szennyezett étellel vagy széklettel terjedhet, és szoros együttélés során könnyen átadható.

A WHO Nemzetközi Rákkutatási Ügynökségének vezetője, Dr. Jin Young Park szerint sürgősen összehangolt megelőzési stratégiákra van szükség, különösen Ázsiában, ahol a legtöbb gyomorrákos esetet jósolják - írja a femina.hu a a nemzetközi szaklap alapján.

A kutatók szerint a megelőzés kulcsa a szűrés, különösen a magasabb kockázatú csoportok esetében. A H. pylori jelenléte kilégzéses teszttel, széklet- vagy vérvizsgálattal mutatható ki.

A fertőzés antibiotikum-kúrával hatékonyan kezelhető.

Az orvosok kiemelik, hogy a gyomorrák megelőzhető daganattípus, ezért fontos, hogy a visszatérő emésztési panaszokkal forduljunk orvoshoz. Az egészséges életmód, a dohányzás és az alkoholfogyasztás kerülése, valamint a rendszeres szűrések mind hozzájárulhatnak a betegség kockázatának csökkentéséhez.