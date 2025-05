Félelemetes titkot rejtett a maja városban talált oltár, amit nem is a maják építettek

A Tikal romjai között talált, kőből készült szertartási hely szörnyű titkot rejtett – írja a CNN. Az amerikai hírtelevíziónak az ásatásokat vezető régész professzor elárulta, hogy az oltár alatt egy felnőtt, valamint egy 2-4 év körüli gyerek maradványaira bukkantak. Ami igazán hátborzongató volt, hogy a tetemek körül három olyan csecsemő holttestét is felfedezték, akiket feláldoztak. „Márpedig ez nem volt szokás a majáknál” – tette hozzá Stephen Houston.

De a kőoltár kialakítása és a rajta talált díszítés is teljesen idegen a maja kultúrától. Az építmény minden lapján – élénk vörös, fekete és sárga festéknyomok mellett – egy tollas fejdíszt viselő alak elmosódott vonalai láthatók. „Nagyon hasonlít a Vihar Istenére, akit nem a maják, hanem Teotihuacan lakói tiszteltek” – mesélte Houston professzor.

