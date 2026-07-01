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A holland Crysencio Summerville, miután megszerezte csapata ötödik gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportja második fordulójának Hollandia-Svédország mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Sam Wasson

Rasszista támadás érte a tizenegyest hibázó holland játékosokat

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Ronald Koeman lemondott a holland szövetségi kapitányi posztról, miután az Oranje elbúcsúzott a világbajnokságtól. A kudarc rasszista inzultusokat szült a tizenegyeseket kihagyó játékosok ellen.

A 63 éves Ronald Koeman lemondott, ezzel véget ért második kapitányi korszaka, és utalt arra, hogy ezzel végleg visszavonul.

Instagram-oldalán ezt írta: „Visszatekintve a pályafutásomra, különösen büszke vagyok. Olyan klubokkal és emberekkel dolgoztam, akik formáltak engem, és olyan emlékeket szereztek, amelyeket egy életre fogok őrizni. Mindannyian egy olyan világbajnokságról álmodtunk, amelyen történelmet írunk. Ez nem jött össze. Senki sem csalódottabb emiatt, mint én.”

Azt is írta: „Az elmúlt évek ismét ráébresztettek arra, hogy vannak fontosabb dolgok is a futballnál. A futball volt az életem, de az egészség felbecsülhetetlen. Amikor valaki, akit szeretsz, kemény csatát vív, megváltozik a nézőpontod.”

Ronald Koeman feleségénél, Bartinánál mellrákot diagnosztizáltak.

A holland válogatott Monterreyben 1–1-es döntetlen után szétlövésben búcsúzott a marokkóiak ellen a legjobb 32 közé jutásért vívott párharcban.

Justin Kluivert, Quinten Timber és Crysencio Summerville is elrontotta a lövését, emiatt diszkriminatív, rasszista és gyűlöletkeltő megjegyzéseket kaptak a közösségi médiában – közölte a Holland Királyi Labdarúgó Szövetség (KNVB).

A KNVB közölte, hogy büntetőeljárást indít mindenki ellen, aki bántalmazta a játékosait.

Az eset hasonló ahhoz, amikor az angol Marcus Rashfordnak, Bukayo Sakának és Jadon Sanchónak hasonló bántalmazásban volt része, miután hibáztak a 2021-es Európa-bajnoki döntőben, az olaszok ellen szétlövésben elszenvedett vereség során.

Ez oda vezetett, hogy két embert börtönbüntetésre, egy másikat pedig felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Rasszista támadás érte a tizenegyest hibázó holland játékosokat

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