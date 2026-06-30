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A marokkói válogatot tagjai ünnepelnek, miután 4-2-re gyõztek a 2026. labdarúgó-világbajnokság C csoportja harmadik fordulójának Marokkó-Haiti mérkõzésén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. június 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Szédülve lőtte be Saibari a döntő tizenegyest

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Ismael Saibari, az utolsó marokkói tizenegyest gólra váltó csatár fejsérülést szenvedett a meccsen, de ez sem gátolta meg abban, a kapuba lője a labdát.

Saibari 2001. január 28-án született a spanyolországi Terrassa városában, egy riffi berber származású marokkói családban. A szülei először Marokkóból Spanyolországba, majd onnan Belgiumba, végül Hollandiába költöztek. A PSV Eindhoven támadójának marokkói, spanyol és belga állampolgársága is van.

„Természetesen, ha egy világbajnokságon továbbjutsz, érzelmek szabadulnak fel. Szóval igen: nagyszerű érzés” – mondta Ismael Saibari a holland NOS-nak nyilatkozva.

Saibari a hosszabbításban fejsérülést szenvedett, össze kellett ölteni a sebet. „Egy kicsit szédülök, de hé, ha ez kellett ahhoz, hogy továbbjussunk, akkor semmi gond.”

Asraf Hakimi, a csapatkapitány dicsérte Marokkó mentális erejét. „Tudtuk, milyen mérkőzésre számíthatunk egy erős ellenféllel szemben” – mondta a Paris Saint-Germain játékosa a meccs után. –Tudtuk, hogy koncentrálnunk kell, készen kell állni egy 90 vagy 120 perces meccsre. Megmutattuk a mentális erőnket azzal, hogy hátrányból felállni.”

A tizenegyespárbajban két marokkói – köztük Hakimi – és három holland játékos hibázott.

Mohamed Uabhi vezetőedző úgy véli, hogy Marokkó „megállíthatatlan” a világbajnokságon, ha így folytatja. „Azt mondogatom a srácaimnak, hogy senki sem legyőzhetetlen. De ha hibákat követünk el, gyorsan mehetünk haza.”

Marokkó a negyedik helyen végzett az előző, Katarban megrendezett világbajnokságon. „Az a torna megváltoztatott minket” – mondta Uabhi. –„Hiszünk magunkban. Ezért lett világbajnok a 20 év alatti csapatunk. A szurkolóink is hisznek bennünk most.”

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Szédülve lőtte be Saibari a döntő tizenegyest

foci-vb 2026

ismael saibari

marokkói labdarúgó-válogatott

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