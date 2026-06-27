Német-francia vb-nyolcaddöntő, Messi-Ronaldo negyeddöntő? – Íme a vb további ágrajza

Ugyan még három csoport küzdelmei nem zárultak le, azért nagyjából kezd kirajzolódni, hogy mely csapat milyen nehézségű ágra került a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszában.

A sorsolás a nagycsapatok közül a 24.hu szerint talán a címvédő Argentínával volt a legkegyesebb; ismert, Lionel Messiék már az utolsó meccsüktől függetlenül megnyerték a csoportjukat, és első ellenfelük esetében rögtön borult a papírforma, mert nem Uruguay, hanem a torna meglepetéscsapata, a Zöld-foki Köztársaság csípte meg a második helyet a spanyolok mögött, így velük találkoznak az argentinok elsőre. A folytatás sem tűnik megoldhatatlannak, az ausztrál–egyiptomi párharc továbbjutója jöhetne a nyolcaddöntőben, a következő kör viszont már nehéznek ígérkezne: ott a svájci, portugál/kolumbiai csapat lehet az ellenfél az erőviszonyok alapján. Messi és Cristiano Ronaldo a világbajnokságon még nem találkoztak egymással, most viszont akár össze is jöhet az argentin–portugál mérkőzés.

A felső ágon komoly küzdelmek lehetnek, Németország és Franciaország már a legjobb 16 között összetalálkozhat egymással, a negyeddöntőben pedig érkezhet Hollandia vagy épp Marokkó – utóbbi két csapat már a legjobb 32 között összekerült.

A franciák elleni rangadónak tartalékosan nekikezdő, a legnagyobb sztárjait pihentető Norvégia, ha tovább tudja verekedni magát Elefántcsontparton, akkor a kiélezettnek ígérkező brazil–japán párharc győztesével találkozna. Ezen az ágon a negyeddöntőben a mexikói vagy az angol csapat jöhetne – persze ehhez az angoloknak még meg kell nyerniük a csoportjukat, az eddig pontot sem szerző Panama lesz az ellenfelük.

A spanyolok ágán van a legtöbb kérdőjel. Ami biztos, hogy az Európa-bajnok egy csoportmásodikkal kezd, és csoportmásodikkal is találkozhat továbbjutás esetén. A csoportgyőztesek közül is talán verhetőnek tűnő csapatok kerültek erre az ágra: az Egyesült Államok és Belgium.