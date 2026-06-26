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Buenos Aires, 2011. július 25.Az uruguayi Diego FORLÁN megcsókolja a trófeát a labdarúgó Copa America döntőjében játszott Uruguay-Paraguay mérkőzés végén Buenos Airesben 2011. július 24-én. Az uruguayi válogatott 3-0-ra győzött. Forlán 2 góllal járult hozzá a győzelemhez. A legutóbb 1995-ben győztes uruguayiak 15. sikerüket aratták a dél-amerikai kontinenstornán. (MTI/EPA/Leo La Valle)
Nyitókép: Diego Forlán megcsókolja a trófeát a labdarúgó Copa America döntőjében játszott Uruguay-Paraguay mérkőzés végén Buenos Airesben 2011. július 24-én (MTI/EPA/Leo La Valle)

Diego Forlán elmondta, hogy fog játszani a Celeste a spanyolok ellen

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Az uruguayi válogatott számára csak a spanyolok elleni győzelem ad biztos továbbjutási esélyt, döntetlen esetén a „jövője” attól függ, hogyan végez a Zöld-foki Köztársaság csapata Szaúd-Arábia ellen. A gond „csak” az, hogy a Celeste még nem nyert eddig a tornán, s hogy a kétszeres világbajnok, kétszeres olimpiai bajnok válogatott még soha nem győzte le spanyolokat.

A két gárda eddigi tíz találkozójából ötöt megnyert a La Roja, öt döntetlenre végződött. Még az 1950-es vb-n is 2:2-re végeztek, amikor az „uruk” megnyerték a második világbajnoki címüket.

Diego Forlán, a 2010-es vb legjobb játékosa, az uruguayiak legendája elsősorrban az uruguayi futballban ismert becenevén, Kismadárként (Pajarito) emlegetett Federico Valverde játékában bízik.

„Kulcsfigura a Real Madridban és számunkra is, magas szintű technikai tudással, remek fizikai és taktikai képességekkel rendelkezik. Büszkék vagyunk rá. Fontos lesz, hogy a legjobb formáját hozza erre a mérkőzésre.

Forlán 2016-ban klubtársa volt az akkor még csak 17-18- éves Valverdének a Peñarol 2015–2016-os bajnokcsapatában. Felidézte, hogyan fejlődött „Kismadár” játéka: „Fiatalabb korában a pályán feljebb játszott – irányítóként vagy akár szélsőként is. Sokoldalú, ahogy azt a Real Madridnál is megmutatta, de az ideális pozíciója a középpálya. Szerintem gyakrabban kellene lőnie. Ilyen rúgótechnikával és lövőerővel kicsit kalandvágyóbb lennék az ő helyében.”

Az esélyekről ezt mondta: „Spanyolország ellen mindig is szenvedtünk. Nagyon jól játszanak, uralják a labdát, stabilan védekeznek, és hidegvérű befejezők. A statisztikák egyértelműek: tíz mérkőzést játszottunk ellenük, és soha nem nyertünk. Remélhetőleg meg tudjuk szakítani ezt a sorozatot.”

Az egy Argentínában és Uruguayban is népszerű hetvenes-nyolcvanas évekbeli rajzfilmfiguráról, Cachavacháról, a boszorkányról becenevet kapó Forlán úgy véli, hogy Uruguay a taktikáját valószínűleg az ellenfél jellemzőihez fogja igazítani: „Nincs más választásod, mint védekezve játszani, és kompaktnak maradni a védelemben, hogy elkaphasd őket, és kontratámadásokat indíthass. Ez lehet Uruguay esélye. A labdabirtoklás soha nem volt az uruguayi futball védjegye, és ha így próbálnánk játszani, az nem lenne jó nekünk.”

A korábbi világklasszis reménykedik: „Uruguaynak túl kell jutnia a csoportkörön. Ha ezt nem sikerül, az nagy csapás lenne, tekintve, hogy mit képvisel az ország, és milyen minőségű játékosaink vannak. Ha egyszer eljutsz a kieséses szakaszba, bármi megtörténhet – mert a favorit nem mindig nyer meg egy adott meccset”.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Diego Forlán elmondta, hogy fog játszani a Celeste a spanyolok ellen

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