Kemény büntetés: vélhetően véget is ért a vb a nyitómeccsen kiállított dél-afrikai támadónak

Három mérkőzésre szóló eltiltást kapott Themba Zwane, a dél-afrikai labdarúgó-válogatott játékosa. A támadót múlt csütörtökön a társházigazda Mexikó elleni vb-nyitómérkőzésen VAR-vizsgálatot követően kiállította a brazil Wilton Sampaio játékvezető, mivel a 36 éves játékos megütötte Roberto Alvaradót.

A 2–0-s mexikó sikerrel záruló összecsapást kilenc emberrel fejezték be a dél-afrikaiak, ugyanis korábban Sphephelo Sithole is piros lapot kapott. Hugo Broos, a dél-afrikai válogatott szövetségi kapitánya az első kiállítást nem vitatta, a másodikat viszont erősen véleményesnek nevezte. Themba Zwane számára idő előtt véget érhet a torna, ha csapata nem harcolja ki a továbbjutást.

A dél-afrikaiak ma magyar idő szerint 18 órától az ugyancsak vereséggel rajtoló csehekkel csapnak össze a világbajnokság csoportkörének második fordulójában.