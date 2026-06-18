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A mexikóvárosi Azték Stadion a 2026-os labdarúgó-világbajnokság A csoportja elsõ fordulójának MexikóDél-Afrika nyitómérkõzése elõtt 2026. június 11-én.
Nyitókép: MTI/AP/Antonio Felix

Kemény büntetés: vélhetően véget is ért a vb a nyitómeccsen kiállított dél-afrikai támadónak

Infostart / MTI

Themba Zwane az ellenfél játékosának, Roberto Alvaradónak a megütéséért kapott piros lapot.

Három mérkőzésre szóló eltiltást kapott Themba Zwane, a dél-afrikai labdarúgó-válogatott játékosa. A támadót múlt csütörtökön a társházigazda Mexikó elleni vb-nyitómérkőzésen VAR-vizsgálatot követően kiállította a brazil Wilton Sampaio játékvezető, mivel a 36 éves játékos megütötte Roberto Alvaradót.

A 2–0-s mexikó sikerrel záruló összecsapást kilenc emberrel fejezték be a dél-afrikaiak, ugyanis korábban Sphephelo Sithole is piros lapot kapott. Hugo Broos, a dél-afrikai válogatott szövetségi kapitánya az első kiállítást nem vitatta, a másodikat viszont erősen véleményesnek nevezte. Themba Zwane számára idő előtt véget érhet a torna, ha csapata nem harcolja ki a továbbjutást.

A dél-afrikaiak ma magyar idő szerint 18 órától az ugyancsak vereséggel rajtoló csehekkel csapnak össze a világbajnokság csoportkörének második fordulójában.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Kemény büntetés: vélhetően véget is ért a vb a nyitómeccsen kiállított dél-afrikai támadónak

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