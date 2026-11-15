Szoboszlai a bemelegítésnél közel volt ahhoz, hogy mégse lépjen pályára

„Az én fejemben mindig száz százalék volt, hogy játszok. Ha az orvosokat kérdezed, akár az ittenit, akár a liverpoolit, akkor ennek kevés esélye volt. Sőt, még annál is kevesebb. Napról napra haladtam, saját magamra próbáltam fókuszálni, kezeléseket kaptam folyamatosan. És ha őszinte vagyok, a bemelegítésnél közel voltam ahhoz, hogy azt mondjam, mégsem lépek pályára. Az egyik lövésnél ugyanis éreztem a sérülést, de úgy voltam vele, ha már eddig eljutottam, nem fogom cserbenhagyni a csapatot" – mondta az M4 Sportnak a meccset végigjátszó és gólpasszt is adó Szoboszlai, aki hozzátette, nem tudott annyit edzeni a csapattal, amennyit szeretett volna.

A 26 éves középpályás elárulta, csütörtökön csak „egy kicsit" edzett, még a pénteki gyakorlást sem csinálta teljesen végig, így nagyjából másfél tréninggel érkezett erre a találkozóra.

„Ahogy tudtam, próbáltam a maximumot kiadni magamból. Jó volt a lábam, de most kezdődik minden elölről. Ugyanúgy a kezelés, hogy keddre megint készen álljak" – zárta szavait Szoboszlai.

A második gólt szerző és ezzel az összecsapást végleg eldöntő Varga Barnabás elsősorban annak örült, hogy újra a csapattal lehetett, ráadásul egy győztes meccsen talált be.

„Nagyon örülök, hogy góllal tértem vissza, de azt nem éreztem, hogy hiányoztam volna a válogatottnak, hiszen az új játékosok is nagyon jól teljesítettek, teljesen megállták a helyüket" - utalt arra az AEK Athén középcsatára, hogy többek között Tóth Milán góljával a nemzeti együttes hét pontot szerzett az első négy meccsen, így „abszolút versenyben maradt az első helyért".