Labdarúgó NB I – Eredmények és tabella

Az élen is változás történt, ugyanis a címvédő Győr 1-1-es döntetlent játszott Nyíregyházán, így a Kisvárdán egygólos sikert arató Puskás Akadémia visszavette a listavezető pozíciót. A nyírségiak az egy ponttal elmozdultak a kiesést jelentő utolsó helyről, ahova a Kisvárda esett vissza.

OTP Bank Liga, 13. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-ETO FC 1-1

Debreceni VSC-Újpest FC 3-1

Vasas FC-Ferencvárosi TC 0-2

Paksi FC-Zalaegerszegi TE FC 2-1

MTK Budapest - Kispest-Honvéd FC 2-2

Kisvárda Master Good-Puskás Akadémia FC 0-1

A tabella:

H Csapat M GY D V LG KG P

1. Puskás Akadémia FC 13 8 0 5 18-15 24

2. Ferencvárosi TC 12 6 5 1 22-10 23

3. ETO FC 13 6 5 2 22-15 23

4. Debreceni VSC 13 6 4 3 24-18 22

5. Paksi FC 13 6 2 5 24-22 20

6. Újpest FC 13 5 3 5 21-20 18

7. Vasas FC 13 4 4 5 20-19 16

8. Kispest-Honvéd FC 12 3 5 4 16-19 14

9. Zalaegerszegi TE FC 13 4 1 8 17-24 13

10. MTK Budapest 13 3 4 6 18-27 13

11. Nyíregyháza Spartacus FC 13 3 3 7 14-24 12

12. Kisvárda Master Good 13 2 6 5 12-15 12

A 14. forduló programja:

november 21., szombat:

Puskás Akadémia FC-MTK Budapest 13.30

Újpest FC-Kisvárda Master Good 16.00

Ferencvárosi TC-ETO FC 18.30

november 22., vasárnap:

Zalaegerszegi TE FC-Vasas FC 13.30

Nyíregyháza Spartacus FC-Debreceni VSC 16.00

Kispest-Honvéd FC - Paksi FC 18.30