ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.23
usd:
324.98
bux:
145330.02
2026. november 2. hétfő Achilles
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzõje (b) és brit csapattársa, Lewis Hamilton a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Osztrák Nagydíjának otthont adó spielbergi pályára érkezik 2025. június 26-án. A futamot június 29-én rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Lewis Hamilton nagyon kiakadt a csapattársára

Infostart / MTI

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője szerint csapattársának, Charles Leclerc-nek a mentalitásával komoly gondok vannak, ez pedig a futamgyőzelmükbe került a vasárnapi Mexikói Nagydíjon.

A 41 éves Hamilton csaknem 1200 nap után rajtolhatott újra pole pozícióból, ám sikerének esélyeit már az első körben jelentős mértékben rontotta, hogy Leclerc megpróbálta megelőzni, de az agresszív manőver eredményeként mindketten lecsúsztak az ideális ívről. Leclerc az élre állt vissza, Hamiltont viszont megelőzte a lendületből érkező Max Verstappen (Red Bull), aki később ennek is köszönhetően megnyerte a futamot. Hamilton a piros zászlós megszakítás után le tudta hagyni Leclerc-t, így végül második lett, de az egész verseny alatt kifejezetten dühösnek tűnt.

„Elkerülhetetlen, hogy komoly beszélgetést tartsunk a színfalak mögött. Szerintem a legfontosabb, amit észben kell tartani, és ami talán az életkorral jön, az az, hogy az autóban hozott minden egyes döntés hatással van mindazokra, akik a háttérben, az egész csapatért dolgoznak" – jelentette ki a verseny után Hamilton. A brit sztár hozzátette, a szerződésükben foglaltak szerint munkaköri kötelességük csapatként együttműködni, amit Mexikóban könnyedén megtehettek volna.

„Ez egészen addig folytatódik majd ugyanígy, amíg nem teszünk határozott lépést, azaz nem tartunk egy igazán mély, komoly megbeszélést, aminek hatására a továbbiakban ilyesminek nem szabad megtörténnie" – mondta.

Hamilton arról is beszélt, hogy örül a Mercedes versenyautójában őt követő Andrea Kimi Antonelli világbajnoki címének, más szempontból viszont kifejezetten dühös és frusztrált.

„Amikor a csapattársad ellened dolgozik és így veszítesz helyezéseket, az kétségkívül nagyon nehéz helyzetet teremt. Nincs belső szabályzatunk, ugyanakkor nem tudom, hogy ez változtatna-e bármit is Charles oldaláról, de hogy valaminek változnia kell, az teljesen egyértelmű" – fogalmazott a rutinos brit versenyző.

„Jelentős különbség, ha egy ilyen eset a negyedik-ötödik helyen, vagy épp az első-második helyen történik. A srác 28 éves, nem hinném, hogy ez életkortól függ, inkább a mentalitástól. Olyan, mintha úgy állna hozzá, hogy győzelem, vagy halál, vagy én nyerek, vagy egyikünk sem, és ennek nem szabadna így lennie" – magyarázta Hamilton.

A hétszeres világbajnok szerint Mexikóban az első két helyen zárhattak volna, ha Leclerc nem meggondolatlan az első körben. A monacói pilóta a versenyen vissza akarta adni a pozíciót, de már nem tudta, mert Verstappen közéjük került. Leclerc aztán öt másodperces időbüntetést is kapott a manőverért, amiről utólag azt mondta, „bizonyos értelemben" jogos volt, ugyanakkor úgy vélte, a Hamiltonnal folytatott küzdelemben mindketten a határokat feszegették.

Fred Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke nem rejtette véka alá dühét, a Sky Sportsnak nyilatkozva úgy fogalmazott, szerinte tisztelet kérdése, hogy történik-e ehhez hasonló a versenyen.

„Tisztelet a márka, a szponzorok, a csapat, valamint az otthon pokolian kemény munkát végző 2000 ember irányába. Őszintén mondom, nagyon nehéz megemészteni, hogy így dobunk el egy győzelmet. Egyébiránt a Lewis által elmondottakat vele, Charles gondolatait pedig majd vele fogom megbeszélni" – jelentette ki a szakember.

A Forma-1-es vb a hétvégén Brazíliában folytatódik.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Lewis Hamilton nagyon kiakadt a csapattársára

forma-1

lewis hamilton

charles leclerc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szovjetunió, puhatestűzés – Magyar Péter napirend előtti viszonválasza

Szovjetunió, puhatestűzés – Magyar Péter napirend előtti viszonválasza

A kormányfő kifogásolta, hogy az elmúlt 20 évben miért nem ment át a parlamenten az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A Mi Hazánk vezetője szerinte belehazudik az emberek szemébe, a 2027-es költségvetésről viszont újra részletesebben beszélt.
 

„Szégyellje magát inkább Magyar Péter” – frakcióreagálások a kormányfő napirend előtti felszólalására

Két lépcsőben nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter napirend előtti bejelentései

Módosul a tőkepiac szabályozása

Magyar Péter támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé válását

Legfőbbügyész-választás, nyugdíj, december 24., vagyonadó, sportvezetők: kemény négy nap előtt az Országgyűlés

VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

A 2022-ben indított teljes körű invázió kezdete óta idén októberben szenvedte el a legnagyobb havi veszteségét az orosz hadsereg az ukrán vezérkar jelentése szerint. Az ukrán védők emellett több területet szabadítottak fel a hónapban, mint amennyit a támadóknak sikerült elfoglalniuk - számolt be a Kyiv Independent. Vlagyimir Putyin a háború folytatásával maga teremti meg egy ellene irányuló puccs feltételeit, de az orosz ellenzék elnyomása és az elit titkosszolgálati ellenőrzése egyelőre megnehezíti a szervezkedést – mondta Ilja Jasin a francia L’Expressnek. A Németországban élő orosz ellenzéki politikus szerint a Kreml vezetője nem pusztán Ukrajna leigázására törekszik, hanem a nemzetközi rendet is át akarja alakítani, ezért egyelőre a háború további eszkalációjára kell készülni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos tévhitben él sok magyar megtakarító: megdőlt a legbiztosabbnak hitt befektetés mítosza

Súlyos tévhitben él sok magyar megtakarító: megdőlt a legbiztosabbnak hitt befektetés mítosza

Bár az aranyat évszázadok óta a legbiztosabb menedékeszköznek tartják válságok idején, az elmúlt bő fél évszázad adatai rácáfolnak erre a mítoszra.

BBC
Business Sport Travel Science
Shop freezers in seven European countries hit by cyber-attack

Shop freezers in seven European countries hit by cyber-attack

The temperature of freezers in several shops across Europe reportedly rose to as high as 50C.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 2. 12:52
A németek visszaadnák a vb-rendezés jogát
2026. november 2. 12:30
Toto Wolff üzent a Forma–1 önző sztárjainak: „nézzétek meg, mit csinál Antonelli!”
×
×