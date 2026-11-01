Meglepetés a pole pozícióban a szezon sorsáról döntő Forma–1-es futamon

A 41 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 105. pole pozíciója, Mexikóban 10 év szünet után nyert újra időmérőt.

Hamilton mellől honfitársa, George Russell startolhat majd a Mercedesszel, míg a harmadik rajtkockát a másik Ferrarit vezető monacói Charles Leclerc szerezte meg.

A vb-címért küzdő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz versenyzője ötödik lett, de a négyszeres vb-győztes Max Verstappen (Red Bull) büntetése miatt a negyedik pozícióból kezdhet majd. Antonellinek legalább két pontot kell szereznie ahhoz, hogy már vasárnap biztosan világbajnok legyen.

A címvédő Lando Norris a hatodik rajtkockát szerezte meg a McLarennel, csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri viszont meglepetésre csak a 13. pozícióból kezdhet.

A 71 körös Mexikói Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 21 órakor rajtol.