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Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Mexikói Nagydíjának elsõ szabadedzésén a mexikóvárosi Hermanos Rodríguez versenypályán 2026. október 30-án. A futamot november 1-jén rendezik.
Nyitókép: MTI/Mario Guzmán

Meglepetés a pole pozícióban a szezon sorsáról döntő Forma–1-es futamon

Infostart / MTI

Kimi Antonellinek csupán két pont is elég a vb-címhez, és a negyedik helyről rajtolhat. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 41 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 105. pole pozíciója, Mexikóban 10 év szünet után nyert újra időmérőt.

Hamilton mellől honfitársa, George Russell startolhat majd a Mercedesszel, míg a harmadik rajtkockát a másik Ferrarit vezető monacói Charles Leclerc szerezte meg.

A vb-címért küzdő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz versenyzője ötödik lett, de a négyszeres vb-győztes Max Verstappen (Red Bull) büntetése miatt a negyedik pozícióból kezdhet majd. Antonellinek legalább két pontot kell szereznie ahhoz, hogy már vasárnap biztosan világbajnok legyen.

A címvédő Lando Norris a hatodik rajtkockát szerezte meg a McLarennel, csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri viszont meglepetésre csak a 13. pozícióból kezdhet.

A 71 körös Mexikói Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 21 órakor rajtol.

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Kezdőlap    Sport    Meglepetés a pole pozícióban a szezon sorsáról döntő Forma–1-es futamon

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