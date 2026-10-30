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Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója (j) és Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a Hungaroringen, a mogyoródi versenypálya felújított épületeit bemutató sajtótájékoztatón 2025. június 19-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Gyulay Zsolt furcsa ellentmondást lát a Forma–1 új sztárjában

Infostart / InfoRádió

Fiatalon, komoly nyomás nélkül sokszor könnyebb a csúcsra jutni, mint később a sikereket megismételni – mondta a vasárnap nagy eséllyel Forma–1-es világbajnokká váló Kimi Antonelliről Gyulay Zsolt, a Hungaroring és a MOB elnöke, aki kajakozóként alig 22 évesen lett először világbajnok, majd két évvel később a szöuli olimpián két aranyérmet is nyert.

Ezen a hétvégén már világbajnokot avathatnak a Forma–1-ben, Kimi Antonelli 20 évesen érhet fel a csúcsra. Gyulay Zsolt, a Hungaroring első embere úgy látja, meglepetés, hogy a fiatal pilóta ennyire és éretten versenyez. Hozzátette, hogy miközben a Mercedes nagy jól megy, csapattársa, George Russell sok problémával küzd, és neki Antonelli mögött a második helyért kell megharcolnia másik három vetélytársával.

„Fiatalon a csúcsra jutni nem azt mondom, hogy könnyű, de fiatalos hévvel, nem belegondolva a felelősségbe, sokszor jobban megy, aztán az eredmény megismétlése szokott gondot okozni” – figyelmeztetett a kétszeres olimpiai bajnok kajakos, de megjegyezte, hogy az olasz versenyzőt nagyon lazának és egyben összeszedettnek is látja, aki mögött biztos családi háttér van, és ráadásul jó ideje élvezi a Mercedes bizalmát is.

„Elképesztő az a hozzáállás, amivel ezt az évet csinálja. Nemcsak összeszedett, hanem rettenetesen gyors is, hiszen látszik az, hogy a csapattársához képest is mennyivel jobban teljesít.

Nagyon üde színfolt, és egy nagy sztár születésének lehetünk tanúi” – mondta Gyulay Zsolt.

A Hungaroring elnöke beszélt arról is az InfoRádióban, hogy a jövő évi mogyoródi Forma–1-es futamra jól fogynak a jegyek, és még fokozatosan most nyitnak majd meg újabb szektorokat. Változás az előző évekhez képest, hogy ezúttal nem lesznek Forma-2-es és 3-as betétfutamok, ezért már versenyszámok kerülnek a hétvége programjába, amelyek szintén jelentős vonzerővel bírhatnak. „A legfontosabb, hogy ismételten jó helyen vagyunk a naptárban, és remélhetőleg telt házas Forma-1-es futamot fogunk rendezni” – hangsúlyozta Gyulay Zsolt.

A folytatásról is szót ejtett a Hungaroring vezetője, emlékeztetett, hogy jelenleg 2032-ig van érvényes szerződésük a Forma–1 jogtulajdonosával, de van opció a 2037-ig tartó hosszabbításra is, de ehhez kormányzati támogatás is szükséges. A pálya teljes körű felújítása megtörtént, most jó állapotban van a Hungaroring, de az elnök-vezérigazgató jelezte, csak a felújítás első szakasza zárult le, és reméli, hogy lesz lehetőség a lelátók és a parkolók további bővítésére vagy modernizációjára.

„Előbb-utóbb dönteni kell a folytatásról, de ehhez meg kell vizsgálni a futam fenntarthatóságát, mert rendezési költségek és a hozzá tartozó szolgáltatások árai is emelkednek, de alapvetően nyugodtak vagyunk, aztán meglátjuk, hogy hogy alakul a jövőben” – mondta Gyulay Zsolt.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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Gyulay Zsolt furcsa ellentmondást lát a Forma–1 új sztárjában

Gyulay Zsolt furcsa ellentmondást lát a Forma–1 új sztárjában

Fiatalon, komoly nyomás nélkül sokszor könnyebb a csúcsra jutni, mint később a sikereket megismételni – mondta a vasárnap nagy eséllyel Forma–1-es világbajnokká váló Kimi Antonelliről Gyulay Zsolt, a Hungaroring és a MOB elnöke, aki kajakozóként alig 22 évesen lett először világbajnok, majd két évvel később a szöuli olimpián két aranyérmet is nyert.
 

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