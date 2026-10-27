ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.28
usd:
328.65
bux:
145882.03
2026. október 27. kedd Szabina
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Harry Kane, az angol válogatott csatára, a német Bayern München játékosa a 70. Aranylabda-díjátadó gálán a londoni Palladium Színházban 2026. október 26-án. A France Football francia szaklap rangos elismerésének díjátadóját a 70. jubileum alkalmából  a rendezvény történetében elõször  Párizs helyett Londonban tartják.
Nyitókép: Tolga Akmen

Harry Kane aranylabdája nemcsak a Bayernnek, hanem az egész Bundesligának fontos

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Harry Kane-t a világ legjobb játékosává „koronázták”, miután Londonban átvehette a 2026-os Aranylabdát. A Bayern München megható köszöntéssel készül sztárja számára, aki szerdán ismét pályára lép az Allianz Arénában.

A klub megerősítette, hogy az ünneplés már Kane szerdán kezdetét veszi. A Magdeburg elleni Német Kupa-mérkőzésre (DFB-Pokal) egy „különleges köszöntéssel” készülnek, így a hazai közönségnek itt nyílik először alkalma arra, hogy megünnepelje a világ legjobbjának választott játékosát. Ezt követően, a szombati Bundesliga-rangadón – a rivális Borussia Dortmund ellen – további elismerések várják a támadót, aki így telt ház előtt részesülhet méltó ünneplésben.

Kane történelmet írt: 45 év után ő az első Bayern-játékos, aki elnyerte az Aranylabdát.

Az angol válogatott csapatkapitánya olyan klublegendák nyomdokaiba lépett, mint

  • Karl-Heinz Rummenigge, aki legutóbb megszerezte a díjat a Bundesliga óriásklubja számára, még 1981-ben.
  • A klub korábbi játékosai közül Franz Beckenbauer
  • és Gerd Müller lett még aranylabdás.

Apropó, Gerd Müller! Az Aranylabda mellett Kane a Gerd Müller-trófeát is begyűjtötte, mint az európai labdarúgás legveszélyesebb góllövője.

Más Bayern-sztárok is remekeltek: Michael Olise bekerült a legjobb tíz játékos közé, Pernille Harder pedig a hetedik helyen végzett a női kategóriában. Herbert Hainer elnök a klubvezetés nevében méltatta a sikert, kiemelve, hogy Kane a teljesítménye révén a Bayern mezét valaha viselő legnagyobb nevek közé emelkedett. „Büszke nap ez az FC Bayern számára. Harry Kane mindenre képes – és gólokat, gólokat, sőt még több gólt szerez. Ezzel olyan nevek sorához csatlakozott, mint Franz Beckenbauer, Gerd Müller és Karl-Heinz Rummenigge – ez mindent elmond a történelmünkről” – nyilatkozta Hainer.

Ezt a véleményt osztotta Jan-Christian Dreesen vezérigazgató is, aki hangsúlyozta az elismerés jelentőségét az egész német labdarúgás számára. „Harry Kane-nek maximálisan kijár ez a cím. Évek óta sorra dönti meg a rekordokat, és a rengeteg gólja, valamint gólpassza mellett különösen nagyra értékeljük azt a kiváló személyiséget, amelyet a csapatba hoz. Az, hogy 30 év után először egy német klub játékosa nyeri el az Aranylabdát, erős üzenet a Bundesliga számára” – jegyezte meg Dreesen. (1996-ban Matthias Sammer nyert.)

A gólokon túl a Bayern szakmai stábja Kane vezetői szerepére és a fiatalabb csapattársakra gyakorolt ​​hatására is nagy hangsúlyt fektetett. Christoph Freund sportigazgató a modern labdarúgás egyedülálló egyéniségeként jellemezte a támadót.

„Harry remek ember; ritkán találkozni hozzá hasonlóval: világsztár, mégis két lábbal áll a földön. Harry teljesen új szintre emelte a középcsatár posztját – igazi példakép, különösen a fiatal játékosok számára. Kétségtelenül a labdarúgás történelmének egyik legnagyobb alakja” – mondta Freund.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Harry Kane aranylabdája nemcsak a Bayernnek, hanem az egész Bundesligának fontos

bayern münchen

aranylabda

harry kane

allianz aréna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Rózsa András zuglói polgármester: Budapesten ugyanazt a tortát szeletelgetjük másképpen, de a torta méretét kellene növelni

Rózsa András zuglói polgármester: Budapesten ugyanazt a tortát szeletelgetjük másképpen, de a torta méretét kellene növelni
Rózsa András zuglói polgármester szerint az a baj a Karácsony Gergellyel való egyeztetések során, hogy nem a források bővüléséről, hanem ugyanannak a pénznek az újraelosztásáról beszélgetnek, és ha ez így marad, a kerületek és a főváros 2027-ben nem lesznek jobb helyzetben, mint 2026-ban. A kormány részéről pedig nem csak a forrásbővítést, hanem a szolidaritási adó hosszú távú kivezetésének menetrendjét is hiányolja.
 

Kerületi polgármesterek: Karácsony Gergely ismertette pénzelvonási terveit

Többféle segítséget is kapnak a babaváró hitelesek – bejelentették a részleteket

Többféle segítséget is kapnak a babaváró hitelesek – bejelentették a részleteket

Nem büntetik azokat a babaváró hiteleseket, akiknél a határidőre nem teljesült a gyermekvállalási feltétel – jelentette be a pénzügyminiszter, megjegyezve, hogy nem akarják büntetni ezeket a hiteleseket.
 

Magyar Péter: október 28-án indul a Wekerle Plusz Vásárlási és Építési Hitel

Tibor Dávid a Wekerle Plusz programról: egy háztartás számára 22,5 millió forint elég nagy összeg

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.27. kedd, 18:00
Farkas András
nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára

Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára

Jelentős, a következő évek lakáspiacát, lakossági energetikai fejlesztéseit is meghatározó bejelentéseket tett ma a kormány a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról. Adásunk első felében a friss bejelentésekről és a 2,5 millió korszerűsítésre szoruló ingatlanról is beszélgetünk műsorunk első felében Kabát Krisztiánnal, a Portfolio energetikai elemzőjével.  A folytatásban Bodor Tibort, a K&H Bank vállalati divíziójának vezetőjét kérdezzük a hazai vállalati szektor aktuális állapotáról.  Megvizsgáljuk a hazai nagyvállalatok és kkv-k üzleti hangulatát, valamint az alacsony beruházási aktivitás hatását a hitelkeresletre és a vállalati hitelezésre. De szó lesz arról is, milyen szerepet kaphat a bankszektor az uniós források közvetítésében, és milyen hatással lehetne a bankokra egy mielőbbi euróbevezetés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vitézy Dávid bejelentése: emeletes Volán buszokkal váltják ki az InterCity-vonatokat, hatalmas járműbeszerzés indul

Vitézy Dávid bejelentése: emeletes Volán buszokkal váltják ki az InterCity-vonatokat, hatalmas járműbeszerzés indul

A MÁV-Volán-csoport összesen 355 új autóbusz – 105 emeletes távolsági és 250 csuklós jármű – beszerzésére ír ki tendereket a következő napokban.

BBC
Business Sport Travel Science
Turnout so far highest on record as Israelis vote in pivotal election

Turnout so far highest on record as Israelis vote in pivotal election

The elections - the first since the Hamas-led attacks on Israel and the wars which followed - are widely seen as a referendum on Benjamin Netanyahu.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 27. 12:02
Megorroltak a kínaiak Kylian Mbappéra
2026. október 27. 10:28
Jön a Borussia Dortmund, a Villareal és az Arsenal is – sport a tévében
×
×