Harry Kane aranylabdája nemcsak a Bayernnek, hanem az egész Bundesligának fontos

A klub megerősítette, hogy az ünneplés már Kane szerdán kezdetét veszi. A Magdeburg elleni Német Kupa-mérkőzésre (DFB-Pokal) egy „különleges köszöntéssel” készülnek, így a hazai közönségnek itt nyílik először alkalma arra, hogy megünnepelje a világ legjobbjának választott játékosát. Ezt követően, a szombati Bundesliga-rangadón – a rivális Borussia Dortmund ellen – további elismerések várják a támadót, aki így telt ház előtt részesülhet méltó ünneplésben.

Kane történelmet írt: 45 év után ő az első Bayern-játékos, aki elnyerte az Aranylabdát.

Az angol válogatott csapatkapitánya olyan klublegendák nyomdokaiba lépett, mint

Karl-Heinz Rummenigge, aki legutóbb megszerezte a díjat a Bundesliga óriásklubja számára, még 1981-ben.

A klub korábbi játékosai közül Franz Beckenbauer

és Gerd Müller lett még aranylabdás.

Apropó, Gerd Müller! Az Aranylabda mellett Kane a Gerd Müller-trófeát is begyűjtötte, mint az európai labdarúgás legveszélyesebb góllövője.

Más Bayern-sztárok is remekeltek: Michael Olise bekerült a legjobb tíz játékos közé, Pernille Harder pedig a hetedik helyen végzett a női kategóriában. Herbert Hainer elnök a klubvezetés nevében méltatta a sikert, kiemelve, hogy Kane a teljesítménye révén a Bayern mezét valaha viselő legnagyobb nevek közé emelkedett. „Büszke nap ez az FC Bayern számára. Harry Kane mindenre képes – és gólokat, gólokat, sőt még több gólt szerez. Ezzel olyan nevek sorához csatlakozott, mint Franz Beckenbauer, Gerd Müller és Karl-Heinz Rummenigge – ez mindent elmond a történelmünkről” – nyilatkozta Hainer.

Ezt a véleményt osztotta Jan-Christian Dreesen vezérigazgató is, aki hangsúlyozta az elismerés jelentőségét az egész német labdarúgás számára. „Harry Kane-nek maximálisan kijár ez a cím. Évek óta sorra dönti meg a rekordokat, és a rengeteg gólja, valamint gólpassza mellett különösen nagyra értékeljük azt a kiváló személyiséget, amelyet a csapatba hoz. Az, hogy 30 év után először egy német klub játékosa nyeri el az Aranylabdát, erős üzenet a Bundesliga számára” – jegyezte meg Dreesen. (1996-ban Matthias Sammer nyert.)

A gólokon túl a Bayern szakmai stábja Kane vezetői szerepére és a fiatalabb csapattársakra gyakorolt ​​hatására is nagy hangsúlyt fektetett. Christoph Freund sportigazgató a modern labdarúgás egyedülálló egyéniségeként jellemezte a támadót.

„Harry remek ember; ritkán találkozni hozzá hasonlóval: világsztár, mégis két lábbal áll a földön. Harry teljesen új szintre emelte a középcsatár posztját – igazi példakép, különösen a fiatal játékosok számára. Kétségtelenül a labdarúgás történelmének egyik legnagyobb alakja” – mondta Freund.