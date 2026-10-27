Harry Kane: nem jutok szóhoz

Harry Kane nehezen találta a szavakat azok után, hogy hétfőn elnyerte a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb labdarúgójának járó Aranylabdát.

A Bayern München 33 éves csatára Londonban vehette át az elismerést, 25 év és Michael Owen után első angol játékosként.

„Váó, váó, váó, szinte szóhoz sem jutok. Az, hogy mindez itt, Londonban történt velem, még különlegesebbé teszi a helyzetet. Köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott, ez a díj az ideáig vezető útról szól. Minden lehetséges, csak keményen kell dolgozni olyankor, amikor senki nem látja” – mondta a díjátadó gálán Kane.

„Minden fiatal fiúnak vagy lánynak, aki el szeretné érné az álmait, lehetséges ez. Én sem az a gyerek voltam, aki azonnal a csúcsra ért, meg kellett tapasztalnom a mélységet is” – tette hozzá a támadó.

Kane a tavaly augusztus 3-tól idén július 19-ig tartó időszakban az angol válogatottban és a Bayern Münchenben összesen 65 mérkőzésen 73 gólt szerzett, ezzel az európai Aranycipő is az övé lett. A bajorokkal bajnoki címet ünnepelhetett, és a Német Kupa-döntő után is magasba emelhette a trófeát. Az angol válogatottal bronzérmes volt nyáron az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokságon, amelyen hat góllal segítette csapatát.