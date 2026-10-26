Aranylabda-gála élőben: Kane? Mbappé? Yamal? Cagy valaki más?

A 11-20. helyezettek listája már este nyolc óra előtt nyilvános lett:
11. Jude Bellingham (Real Madrid/angol)
12. Pau Cubarsi (FC Barcelona/spanyol)
13. Achraf Hakimi (PSG/marokkói)
14. Vitinha (PSG/portugál)
15. Declan Rice (Arsenal/angol)
16. Ferran Torres (FC Barcelona, PSG/spanyol)
17. Vinicius Jr. (Real Madrid/brazil)
18. Marc Cucurella (Chelsea, Real Madrid/spanyol)
19. Joao Neves (PSG/portugál)
20. Willian Pacho (PSG/ecuadori)
21. Gabriel (Arsenal/brazil)
22. Lautaro Martinez (Inter/argentin)
23. Nuno Mendes (PSG/portugál)
24. Luis Diaz (FC Bayern/kolumbiai)
25. Marquinhos (PSG/brazil)
26. Dayot Upamecano (FC Bayern/francia)
27. Bruno Fernandes (Manchester United/portugál)
28. Julian Quinones (Al-Kvadsziah/mexikói)
29. William Saliba (Arsenal/francia)
29. Sadio Mané (Al-Naszr/szenegáli)
A BBC jelentette: egy pillanatra úgy tűnt, mintha valóra váltak volna Harry Kane álmai, és elnyerte volna az Aranylabdát. Hétfőn, nem sokkal 17:15 (GMT) után kezdett terjedni az interneten egy cikk a díj hivatalos honlapján, „Harry Kane nyeri a 2026-os Aranylabdát” címmel.
Még több mint négy és fél óra volt hátra addig, amíg a londoni Palladium Színházban tartott, sztárokkal teli gálán kihirdették volna a sportág legrangosabb egyéni elismerésének nyertesét.
A cikk zavart keltett az interneten; többen azon tűnődtek, vajon a díj szervezője, a France Football – amelynek szeptember végén újságírók szavazatai alapján már megvolt a győztese – az utolsó pillanatban mégsem tudta titokban tartani a végeredményt. Ám amikor alaposabban körülnéztek a díj honlapján, kiderült: más esélyesekről – a barcelonás Lamine Yamalról, a Real Madrid játékosáról, Kylian Mbappéról, valamint az Inter Miami futballistájáról, Lionel Messiről – is hasonló cikkek készültek és jelentek meg.
A csúszás nem emiatt van, hanem a londoni közlekedési káosz az oka. A Palladium nagyon a belvárosban, a Soho negyedben van.