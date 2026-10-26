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Zürich, 2016. január 11.A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA trófeája a FIFA zürichi Aranylabda-gálája előtt tartott sajtóértekezleten Zürichben 2016. január 11-én. (MTI/EPA/Valeriano Di Domenico)
Nyitókép: MTI/EPA/Valeriano Di Domenico

Aranylabda-gála élőben: Kane? Mbappé? Yamal? Cagy valaki más?

Infostart

Este 9 órakor kezdődött volna a londoni Palladiumban az idei Aranylabda-gála, a kezdés fél órával eltilták. Addig is akadt beszédtéma… Összesen 12 kategóriában hirdetnek győztest,a végén fény derül a legnagyobb érdeklődéssel várt kérdésre is: ki kapja a férfi futballisták közül a díjat.

A 11-20. helyezettek listája már este nyolc óra előtt nyilvános lett:

11. Jude Bellingham (Real Madrid/angol)

12. Pau Cubarsi (FC Barcelona/spanyol)

13. Achraf Hakimi (PSG/marokkói)

14. Vitinha (PSG/portugál)

15. Declan Rice (Arsenal/angol)

16. Ferran Torres (FC Barcelona, PSG/spanyol)

17. Vinicius Jr. (Real Madrid/brazil)

18. Marc Cucurella (Chelsea, Real Madrid/spanyol)

19. Joao Neves (PSG/portugál)

20. Willian Pacho (PSG/ecuadori)

21. Gabriel (Arsenal/brazil)

22. Lautaro Martinez (Inter/argentin)

23. Nuno Mendes (PSG/portugál)

24. Luis Diaz (FC Bayern/kolumbiai)

25. Marquinhos (PSG/brazil)

26. Dayot Upamecano (FC Bayern/francia)

27. Bruno Fernandes (Manchester United/portugál)

28. Julian Quinones (Al-Kvadsziah/mexikói)

29. William Saliba (Arsenal/francia)

29. Sadio Mané (Al-Naszr/szenegáli)

A BBC jelentette: egy pillanatra úgy tűnt, mintha valóra váltak volna Harry Kane álmai, és elnyerte volna az Aranylabdát. Hétfőn, nem sokkal 17:15 (GMT) után kezdett terjedni az interneten egy cikk a díj hivatalos honlapján, „Harry Kane nyeri a 2026-os Aranylabdát” címmel.

Még több mint négy és fél óra volt hátra addig, amíg a londoni Palladium Színházban tartott, sztárokkal teli gálán kihirdették volna a sportág legrangosabb egyéni elismerésének nyertesét.

A cikk zavart keltett az interneten; többen azon tűnődtek, vajon a díj szervezője, a France Football – amelynek szeptember végén újságírók szavazatai alapján már megvolt a győztese – az utolsó pillanatban mégsem tudta titokban tartani a végeredményt. Ám amikor alaposabban körülnéztek a díj honlapján, kiderült: más esélyesekről – a barcelonás Lamine Yamalról, a Real Madrid játékosáról, Kylian Mbappéról, valamint az Inter Miami futballistájáról, Lionel Messiről – is hasonló cikkek készültek és jelentek meg.

A csúszás nem emiatt van, hanem a londoni közlekedési káosz az oka. A Palladium nagyon a belvárosban, a Soho negyedben van.

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Kezdőlap    Sport    Aranylabda-gála élőben: Kane? Mbappé? Yamal? Cagy valaki más?

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