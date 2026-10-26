Aranylabda-gála élőben: Kane? Mbappé? Yamal? Cagy valaki más?

A 11-20. helyezettek listája már este nyolc óra előtt nyilvános lett:

11. Jude Bellingham (Real Madrid/angol)

12. Pau Cubarsi (FC Barcelona/spanyol)

13. Achraf Hakimi (PSG/marokkói)

14. Vitinha (PSG/portugál)

15. Declan Rice (Arsenal/angol)

16. Ferran Torres (FC Barcelona, PSG/spanyol)

17. Vinicius Jr. (Real Madrid/brazil)

18. Marc Cucurella (Chelsea, Real Madrid/spanyol)

19. Joao Neves (PSG/portugál)

20. Willian Pacho (PSG/ecuadori)

21. Gabriel (Arsenal/brazil)

22. Lautaro Martinez (Inter/argentin)

23. Nuno Mendes (PSG/portugál)

24. Luis Diaz (FC Bayern/kolumbiai)

25. Marquinhos (PSG/brazil)

26. Dayot Upamecano (FC Bayern/francia)

27. Bruno Fernandes (Manchester United/portugál)

28. Julian Quinones (Al-Kvadsziah/mexikói)

29. William Saliba (Arsenal/francia)

29. Sadio Mané (Al-Naszr/szenegáli)

A BBC jelentette: egy pillanatra úgy tűnt, mintha valóra váltak volna Harry Kane álmai, és elnyerte volna az Aranylabdát. Hétfőn, nem sokkal 17:15 (GMT) után kezdett terjedni az interneten egy cikk a díj hivatalos honlapján, „Harry Kane nyeri a 2026-os Aranylabdát” címmel.

Még több mint négy és fél óra volt hátra addig, amíg a londoni Palladium Színházban tartott, sztárokkal teli gálán kihirdették volna a sportág legrangosabb egyéni elismerésének nyertesét.

A cikk zavart keltett az interneten; többen azon tűnődtek, vajon a díj szervezője, a France Football – amelynek szeptember végén újságírók szavazatai alapján már megvolt a győztese – az utolsó pillanatban mégsem tudta titokban tartani a végeredményt. Ám amikor alaposabban körülnéztek a díj honlapján, kiderült: más esélyesekről – a barcelonás Lamine Yamalról, a Real Madrid játékosáról, Kylian Mbappéról, valamint az Inter Miami futballistájáról, Lionel Messiről – is hasonló cikkek készültek és jelentek meg.

A csúszás nem emiatt van, hanem a londoni közlekedési káosz az oka. A Palladium nagyon a belvárosban, a Soho negyedben van.