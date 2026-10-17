Szoboszlai félórás játék után újra megsérült

Mind a két magyar, Szoboszlai és Kerkez Milos a kezdő tizenegyben kapott helyet. A középpályás ezúttal csak 32 percet tudott játszani.

Leült a gyepre, majd jelezte, hogy nem tud tovább játszani. Csak remélni lehet, hogy nem ismétlődik meg a 2023–2024-es idényben történt eset, amikor egy sérülése után túl korán tért vissza (túl korán kellett visszatérnie?), majd rásérült a korábbi nyűgre.

A lecserélése után a Brentford vezetést szerzett, s attól kezdve, különösen azt követően, hogy ukrán játékosa, Jehor Jarmoljuk piros lapot kapott, sündisznóállásba vonult.

A Liverpool kínjait tetézte, hogy a második félidő elején Araujót váltó Frimpong hat perc (!) után megsérült, őt is le kellett cserélni.

Ennek ellenére a második játékrészben a Liverpool érvényesítette az emberelőnyét, előbb Munoz kiegyenlített, majd a sérülése után szintén visszatérő Alexander Isac a vezetést is megszerezte, majd a győzelmet.