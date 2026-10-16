Nyolc évre eltiltották a bíróra támadó rácalmási focistát

Rácalmás a Tác-Csősz csapatát fogadta a szombaton a Fejér megyei labdarúgó-bajnokságban, és a mérkőzés már eleve paprikás hagulatú volt, miután a 37. percben piros lapot adott a játékvezető Papp Péter rácalmási edzőnek – számol be a történtekről a duol.hu.

A dunaújvárosi lap hozzáteszi: ez még mind semmi ahhoz képest, amia mérkőzés véghajrájában történt. A csereként pályára lépett Horváth Róbertet előbb kiállította a bíró, ezt követően pedig olyan botrányos jelenetek játszódtak le, amelyek miatt az Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága példátlanul súlyos, 8 éves eltiltást szabott ki büntetésként:

a játékos a kiállítása után visszafordult, megragadta a játékvezetőt, majd a dulakodás során meg is fejelte és megrúgta.

Garda István, a Rácalmás szakosztályvezetője arról is beszámolt, a fegyelmi tárgyaláson ismertetett orvosi lelet alapján a játékvezető bordája eltört. A játékos az eljárás során azzal védekezett, hogy nem minden, neki tulajdonított mozdulat volt szándékos, és miközben többen próbálták lefogni és szétválasztani őket, kapálózás közben is történhetett kontaktus. A szakosztályvezető ugyanakkor hangsúlyozta: ez a történtek lényegén nem változtat.

A csapat szakosztályvezetője arról is beszámolt, hogy az eltiltott Horváth Róbert azt mondta neki: miközben már lefelé indult a pályáról, roma származására utaló sértő mondatot hallott. A játékos állítása szerint ezután fordult vissza, és úgy vélte, hogy a megjegyzés a játékvezetőtől származhatott. Garda István ugyanakkor leszögezte, nem bizonyítható, hogy kitől származott a sértés, ő maga pedig nem volt jelen a mérkőzésen, ezért ezt nem tudja megerősíteni. A klubvezető szerint

a játékos utólag megbánta tettét, levelet is írt és szerette volna személyesen is rendezni a konfliktust, ám a történteket már nem lehet semmissé tenni.

Garda István klubvezető hangsúlyozta, hogy a játékosnak vállalnia kell a felelősséget a tettéért, függetlenül attól, milyen előzmények vezettek az incidenshez. Kijelentette: „Semmi nem menti fel Robit az alól, amit csinált. Tettlegesség nem fordulhat elő, még akkor sem, ha valaki úgy érzi, hogy provokálják. Elvesztette a fejét, és megtörtént, aminek nem lett volna szabad.”

A klubnak is komoly következményekkel kell számolnia: a szövetség három bajnokijára – két idegenbeli és egy hazai találkozóra – szövetségi ellenőrt rendelt ki az egyesület költségére, arra hivatkozva, hogy a rendezők késve reagáltak a történtekre.