ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.95
usd:
324.23
bux:
0
2026. október 16. péntek Gál
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Watching football at home on TV
Nyitókép: by sonmez/Getty Images

Máris indul a tömény focihét második félideje – sport a tévében

Infostart / MTI

Magyar, német, angol, spanyol labdarúgás is a hazai tévés sportkínálatban.

M4 Sport

11.00: Pályakerékpáros-vb, Sanghaj

14.45: Úszás, rövidpályás világkupa-sorozat, Asztana

20.00: Labdarúgás, NB I, MTK Budapest-Vasas

Sport 1

17.45: Kézilabda, női NB I, Kisvárda-Alba Fehérvár

Sport 2

15.30: Küzdősport, Friday Nights, Bangkok

Eurosport 1

10.25: Kerékpár, Eneco Tour, női verseny, 3. szakasz

14.20: Kerékpár, Eneco Tour, férfi verseny, 3. szakasz

Eurosport 2

10.55: Pályakerékpáros-vb, Sanghaj

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Deportivo-Levante

Arena 4

8.30 és 12.00: Tenisz, ATP-torna, Sanghaj, negyeddöntő

18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Kiel-Hertha BSC

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Köln

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Burnley-Wolverhampton

Max 4

13.00 és 19.00: Darts, European Tour, Maastricht

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Máris indul a tömény focihét második félideje – sport a tévében

labdarúgás

sportműsor

foci

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Totyik Tamás: jelezném, azért nem teljes körűen adták vissza a pedagógusok sztrájkjogát

Totyik Tamás: jelezném, azért nem teljes körűen adták vissza a pedagógusok sztrájkjogát
Jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát a magyar állam – állapította meg az Emberi Jogok Európai Bírósága. A Pedagógusok Szakszervezete a munkabeszüntetés feltételeinek újraszabályozását várja az ítélet nyomán. Totyik Tamás elnök szerint a sztrájk idején biztosítandó szolgáltatásokról a munkáltatóknak és az érdekképviseleteknek kellene megállapodniuk.
Közös energiaár-letörési tervet készít az EU – éjszaka a csúcson

Közös energiaár-letörési tervet készít az EU – éjszaka a csúcson

A jelenlegi geopolitikai kontextus globális ellátási láncokra, az energiabiztonságra, valamint az energia- és üzemanyagárakra gyakorolt kedvezőtlen hatása miatt, különös tekintettel a háztartásokra és az iparra, az Európai Tanács Brüsszelben tanácskozó tagjai a magas energiaárak kezelésének kritikus fontosságát hangsúlyozták.
 

Újra ki kell találni Európa helyét a világgazdaságban – az EU-csúcsról posztolt az ET elnöke

Összefutott az ukrán elnök a NATO vezetőjével

Határozott üzenettel érkezett Magyar Péter az uniós csúcsra

Magyar Péter Brüsszelből üzent

Energiadrágulás és költségvetési csata: nagy a tét az uniós csúcson

VIDEÓ
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.16. péntek, 18:00
Keleti Arthur
kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évek óta nem látott roppanás a tőzsdéken, világszerte megütötték a kedvelt alapokat

Évek óta nem látott roppanás a tőzsdéken, világszerte megütötték a kedvelt alapokat

Súlyos veszteségeket szenvedtek a globális hedge fundok ezen a héten, miután a mesterségesintelligencia-befektetések hirtelen korrekciója széles körű eladási hullámot indított el – derül ki a Goldman Sachs prime broker üzletágának friss jelentéséből. A legnagyobb csapást az ázsiai fókuszú alapok szenvedték el. A befektetések témakörével mélyrehatóan foglalkozunk a Portfolio exkluzív Professional Investment Day konferenciáján, részletek és jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megmozdult a forint, nem minden devizával szemben alakult jól a péntek reggel

Megmozdult a forint, nem minden devizával szemben alakult jól a péntek reggel

Az euró és a svájci frank drágult, a dollár viszont olcsóbb lett a forinthoz képest péntek reggel.

BBC
Business Sport Travel Science
Three children and teacher killed in US primary school shooting

Three children and teacher killed in US primary school shooting

The suspect was shot dead by a community member who followed him into the Oregon school, police said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 16. 07:35
A volt angol szövetségi kapitány már nem jár meccsre
2026. október 15. 21:59
Vinícius: „Egyetlen sértő szót sem mondtam a játékvezetőnek, ami indokolta volna a négy mérkőzésre szóló büntetést”
×
×