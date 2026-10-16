Máris indul a tömény focihét második félideje – sport a tévében

M4 Sport
11.00: Pályakerékpáros-vb, Sanghaj
14.45: Úszás, rövidpályás világkupa-sorozat, Asztana
20.00: Labdarúgás, NB I, MTK Budapest-Vasas
Sport 1
17.45: Kézilabda, női NB I, Kisvárda-Alba Fehérvár
Sport 2
15.30: Küzdősport, Friday Nights, Bangkok
Eurosport 1
10.25: Kerékpár, Eneco Tour, női verseny, 3. szakasz
14.20: Kerékpár, Eneco Tour, férfi verseny, 3. szakasz
Eurosport 2
10.55: Pályakerékpáros-vb, Sanghaj
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Deportivo-Levante
Arena 4
8.30 és 12.00: Tenisz, ATP-torna, Sanghaj, negyeddöntő
18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Kiel-Hertha BSC
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Köln
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Burnley-Wolverhampton
Max 4
13.00 és 19.00: Darts, European Tour, Maastricht