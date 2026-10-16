Máris indul a tömény focihét második félideje – sport a tévében

Súlyos veszteségeket szenvedtek a globális hedge fundok ezen a héten, miután a mesterségesintelligencia-befektetések hirtelen korrekciója széles körű eladási hullámot indított el – derül ki a Goldman Sachs prime broker üzletágának friss jelentéséből. A legnagyobb csapást az ázsiai fókuszú alapok szenvedték el. A befektetések témakörével mélyrehatóan foglalkozunk a Portfolio exkluzív Professional Investment Day konferenciáján, részletek és jelentkezés itt.