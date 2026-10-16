Katalóniában edz Európa egyik legnagyobb futballtehetsége

A Gabriel aláírásáért folyó versenyfutás a tetőfokára hágott; a fiatal angol játékos jelenleg Castelldefelsben, a Barcelonától nem messze fekvő tengerparti városban tartja karban magát. A Sport című lap értesülései szerint a támadó középpályás a helyi létesítményeket használja intenzív edzéseihez, amelyeket gyakran már reggel hét órakor, reflektorfényben kezd meg. Ezek a kora reggeli tréningek azt a célt szolgálják, hogy a tinédzser csúcsformában maradjon, miközben mérlegeli a kontinens különböző pontjairól érkező, jelentős ajánlatokat.

Gabriel nem egyedül edz: egy komplett szakmai stáb kísérte el, biztosítva, hogy fejlődése az átmeneti időszakban is töretlen maradjon. A hét-nyolc szakemberből – köztük gyógytornászból és külön táplálkozási tanácsadóból – álló csapat minden mozdulatát figyelemmel kíséri. Édesapja is vele tartott, és felügyeli a mindennapi teendőket, miközben a fiatal tehetség karrierje következő fejezetére készül. Ez az aprólékos hozzáállás jól mutatja, milyen komolyan veszi Gabriel stábja a játékos küszöbön álló távozását az Old Traffordról.

Az, hogy a játékos Barcelonában tartózkodik, természetesen azonnal találgatásokra adott okot egy esetleges, a Spotify Camp Nouba szóló igazolással kapcsolatban. Ugyanakkor a stábja nagy hangsúlyt fektet a mentális jóllétére és a magánéletének védelmére is – különösen most, amikor a neve uralja a sportcímoldalakat és a rádiós vitákat. Mivel egy olyan ismerős környezetben dolgozhat, mint Castelldefels, Gabriel teljes mértékben a szakmai feladataira koncentrálhat, mentesülve az azonnali nyomástól és attól a felhajtástól, amely Manchesterben vagy Madridban kísérné.

Bár a jelenléte nagy port kavart, Gabriel kapcsolata a régióval korántsem új keletű. A középpályás nyolcéves kora óta minden nyáron ellátogatott Castelldefelsbe; a város így afféle második otthonává vált, ahol jól érzi magát és teljesen ellazulhat. Ez az ismerős közeg játszotta a főszerepet abban, hogy ezt a helyszínt választotta edzőbázisául, miután úgy döntött, nem folytatja pályafutását a Manchester United akadémiáján.

Katalóniához fűződő viszonya a pályára is kiterjed: 2025 áprilisában részt vett a Costa Braván megrendezett rangos MIC tornán. A verseny során többször is megcsillogtatta azt a kiemelkedő technikai tudást, amely miatt a játékosmegfigyelők a sportág legnagyobb támadóival emlegetik egy lapon.

Az évek során még a Spotify Camp Nouban is feltűnt nézőként: részt vett stadiontúrákon, és találkozott a „blaugrana” jelenlegi sztárjaival, például Lamine Yamallal is.

Ám a Barcelonának komoly versenytársakkal kell megküzdenie, ha meg akarja szerezni azt a játékost, akit az angol futballkörökben gyakran csak „az új Neymarként” emlegetnek. Úgy hírlik, a Real Madrid és a PSG is hajlandó jelentősen kedvezőbb anyagi feltételeket kínálni, hogy elcsábítsák a 16 éves tehetséget a többi kérő elől. A katalán óriásklub azonban hű marad filozófiájához: nem száll be költséges licitháborúkba fiatal játékosokért, ehelyett inkább szakmai projektjük vonzerejére alapoznak.

A Barcelonán belüli források igyekeztek kisebbíteni a tárgyalások jelentőségét, arra utalva, hogy eddig csupán felszínes kapcsolatfelvétel történt a játékos képviselőivel. Hivatalosan cáfolják, hogy konkrét szerződésajánlatot tettek volna; óvatosan kezelik a helyzetet, annak ellenére, hogy Gabriel tehetsége vitathatatlan. A klub bízik abban, hogy a fiatalok első csapatba történő beépítésében elért eddigi sikereik jelentik majd a legerősebb érvet, amikor a végső döntés megszületik.